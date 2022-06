Investigación por participación en política contra el presidente Duque fue archivada por la comisión de Acusaciones

Iván Duque Márquez. Foto: Colprensa

La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes archivó la investigación que se adelantaba en contra del presidente de la República, Iván Duque, por presunta participación en política.

La denuncia la interpuso un ciudadano en agosto de 2021 argumentaba que, el jefe de Estado habría incurrido en esta falta por supuestamente haber hablado a favor de algunos precandidatos presidenciales en ese momento, especialmente del Centro Democrático.

Con una votación de 9-0, se determinó que no había motivos para seguir con el caso, y por esto se decidió inhibirse de iniciar una actuación disciplinaria en contra de Duque. El representante investigador del caso, Óscar Villamizar, afirmó que no se encontraron suficientes elementos que probaran que el mandatario habría incurrido en la participación política y que en el momento de la entrevista el país aún no se encontraba en época electoral.

“De la denuncia presentada no se observa que el presidente Iván Duque Márquez hubiera participado en alguna actividad de un partido o movimiento político o en alguna controversia política. De hecho, no se sabe de qué manera el aforado presuntamente participó en política, ya que de la denuncia presentada no precisa ante quién dio la entrevista el presidente Duque Márquez el día de los presuntos hechos, ni lo manifestado”, se lee en el documento presentado ante la Comisión.

Además, afirma que, “no hay información que permita a este despacho avizorar hechos que constituyan una eventual falta disciplinaria por la vaguedad e imprecisión de los términos de la denuncia”.

El representante Mauricio Toro criticó la decisión y cuestionó el archivo del proceso contra el presidente de la República, “archivaron de afán sin absolutamente ninguna prueba. Su argumento principal es que no fue posible saber a qué entrevista de Iván Duque se refiere el denunciante y él decide archivar de afán y sin investigar de oficio”, indicó.

De igual manera, Toro había solicitado que la audiencia se iba a adelantar de manera pública, sin embargo, los representantes investigadores consideraron acoger la tesis presentada por el congresista Óscar Villamizar.

A modo de protesta, los miembros de la oposición se retiraron de la sesión antes de que se votara.

Presidencia radicó una queja en contra de los magistrados del tribunal de Ibagué que ordenó el arresto de Iván Duque

El pasado 2 de junio, la Sala Quinta del Tribunal Superior de Justicia de Ibagué ordenó que el presidente de la República de Colombia, Iván Duque Márquez, sea arrestado en su domicilio durante cinco días, noticia que generó diversas reacciones en el país. En las últimas horas, ante el mismo tribunal la Presidencia de la República radicó una queja por esta decisión.

Cabe recordar que la orden de arresto al presidente Duque se dio porque los magistrados consideraron que había desacatado la orden de protección especial a la fauna y flora del Parque de los Nevados, que había sido emitida en noviembre de 2020 por la Corte Suprema de Justicia; además del arresto, el mandatario deberá pagar una multa de 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Sin embargo, desde la Presidencia se ha presentado una queja disciplinaria en contra de los magistrados Carlos Orlando Velásquez, Mónica Jimena Reyes Martínez y Amparo Emilia Peña Mejía, quienes fueron los que tomaron la decisión de sancionar al mandatario de los colombianos con el arresto de cinco días.

Según el documento de 14 páginas presentado por el ejecutivo, los magistrados habrían incurrido en prevaricato por acción, es decir, que tomaron una decisión en contra de la ley. En el documento, ese Tribunal no era el juez competente para ordenar su arresto, pues señla que una decisión de ese talante le correspondía a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.

