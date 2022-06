Excombatiente pidió perdón a las mujeres por los abusos sexuales de las FARC: “Sé que esos hechos que nos causaron dolor no se van a olvidar”

El evento se desarrollo en Barranquilla. Foto: Comisión de la Verdad

Luz Marina Giraldo Mora es una excombatiente de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) e ingresó al grupo armado cuando apenas tenía 10 años y lo hizo acompañada por su hermano de 16 años luego de que su padre fuera asesinado en el Meta y su madre haya sido desplazada por la violencia de la región en aquel momento. Años después la mujer fue una de las firmantes del Acuerdo de Paz y creó la organización social ‘Sin Olvido’.

En el evento de la Comisión de la Verdad que se llevó a cabo en la ciudad de Barranquilla, la mujer que permaneció por varios años en el grupo subversivo, pidió perdón a nombre de las FARC a las mujeres víctimas de abuso sexual y políticas del Caribe; señaló que los más de 53 años de guerra solo han dejado “heridas y cicatrices”. También fue enfática al decir que la paz se debe construir entre todos y el Acuerdo de Paz solo es un papel firmado hace algunos años.

También pidió a las más de 50 mujeres que se encontraban en el evento que se realizó en el Cubo de Cristal de la Plaza de la Paz en la capital del Atlántico, que no permitieran que, “el país retroceda, no permitan que nuestros hijos vuelvan a la guerra, no permitan que los cuerpos de las mujeres sigan siendo un botín de guerra”. Y señaló además que, “quiero, como mujer, como firmante del Acuerdo de Paz, como ciudadana, hacerle un pedido de perdón muy especial a todas ustedes, porque estamos comprometidos con la paz”.

También puede leer: El Ejército Nacional rescató a cuatro jóvenes secuestrados por las disidencias de las Farc

“Nosotras las mujeres podríamos parar la guerra si tomáramos en cuenta que son nuestros hijos los que están muriendo y somos nosotras las que parimos los hombres que van a la guerra”, aseguró la excombatiente de las FARC en su intervención.

El próximo 28 de junio a las 11 de la mañana, la Comisión de la Verdad presentará el informe final con las recomendaciones que fueron obtenidas por las mujeres que buscan la no repetición del conflicto. Luz Marina Giraldo aseguró que es consciente de que los más de 50 años de conflicto que vivió el país y que dejó tantas víctimas no se borrarán “de la noche a la mañana” y afirmó que, “sé que esos hechos que nos causaron dolor no se van a olvidar”.

Esto le puede interesar: Procuraduría reclamó a la JEP por no ser invitada a los talleres de víctimas de secuestro de las extintas Farc

La excombatiente asegura que la única forma que existe para reconstruir el país luego de tantos años de dolor es sobre la base del perdón y la reconciliación, sin embargo manifiesta que pese a que ya han transcurrido algunos años desde que se firmó el acuerdo con el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, la violencia de la guerra “dejó heridas en el cuerpo y el alma”.

Durante su militancia en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Luz Marina Giraldo Mora era conocida como alias ‘Yesenia’ y se desempeñó durante varios años como una de las enfermeras en combate del grupo armado, cargó en el que estuvo por varios años hasta la firma de los Acuerdos de Paz.

SEGUIR LEYENDO: