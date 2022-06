Juan Guillermo Cuadrado negó que hubiera rechazado propuesta de la Juventus para su renovación: “Nunca ha habido negociación”

Juan Guillermo Cuadrado va por su quinto título de Copa Italia con la Juventus

La continuidad de Juan Guillermo Cuadrado en la Juventus está camino a convertirse en una novela durante la próxima temporada de fichajes que abrirá a inicios del mes de julio. El contrato del colombiano con la ‘Vecchia Signora’ fue renovado de manera automática por un año, sin embargo habría discrepancias entre los directivas y el jugador para la extensión del vínculo.

“Me siento muy bien en la Juventus, en ningún momento he rechazado ninguna propuesta, porque nunca ha habido negociación. Tengo un gran respeto por mi club y mis compañeros”, fue el contundente trino publicado por el volante colombiano, que por ahora disfruta de sus vacaciones tras jugar 45 partidos en la temporada 2021-2022.

El jugador de 33 años habría pedido inicialmente un contrato por dos años en la Juventus, sin embargo el club se negó y accedió únicamente a un nuevo año de contrato por renovación automática. La solicitud de la prórroga por parte del colombiano aparentemente dinamitó las relación con los dirigentes por lo que habría sido colocado en la lista de transferibles para evitar que a futuro salga de la institución como jugador libre.

Según el portal italiano Gazzetta dello Sport, la Juventus y el jugador de la selección Colombia se encuentran distanciados y eso ya lo sabe uno de los grandes de la Serie A que ha estado tras los pasos del Panita. “Juve-Cuadrado, partidos lejanos sobre la renovación. Y el Inter está esperando...”.

Precisamente, el Inter de Milán, verdugo de la Juventus en la Coppa Italia, tendría entre sus planes al ex Chelsea, que es una vieja obsesión de las directivas del Nerazzurri que están atentas a lo que acontezca con el nacido en Necoclí, Antioquia. Sería con este club con quien supuestamente estaban avanzadas las negociaciones para continuar su carrera.

El pasado 15 de abril la Juventus confirmó la renovación de Juan Guillermo Cuadrado a través de un comunicado de prensa: “Indisoluble. Un adjetivo que describe algo que no finaliza, que no puede ser deshecho o que no se puede romper. La relación entre la Juventus y Cuadrado, entre Juan y el blanco y negro pueden definirse con esa palabra. Algo que va más allá del campo de juego, que lo supera. Y ese vínculo continuará hasta 2023″.

Juan Guillermo Cuadrado completó su séptimo año consecutivo en el equipo italiano y esta es la primera vez en donde termina sin títulos. En total, el nacido en Necoclí suma cinco campeonatos de Serie A (2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 y 2019-2020), cuatro de la Copa de Italia (2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 y 2020-2021) y dos de la Supercopa de Italia (2018-2019 y 2020-2021).

