“Conocen más de tamales y lechona que de derecho”: Exconsejero de presidencial sobre orden de arresto a Duque

El presidente Iván Duque tiene una orden de captura vigente por posible desacato en el fallo de Corte Suprema de Justicia que fue emitida en 2020. FOTO: Bloomberg

Tras la orden de arresto que se profirió en contra el presidente Iván Duque por parte del Tribunal Superior de Ibagué (Tolima), el pasado sábado 4 de junio, varias han sido las reacciones. Esta decisión la toma el Tribunal al considerar que el primer mandatario incurrió en desacato del fallo de tutela que emitió la Corte Suprema de Justicia el pasado noviembre de 2020, y en el que reconoce al Parque Nacional de los Nevados como sujeto de derechos.

La declaración que posiblemente ha sido la más polémica hasta el momento, es la de un antiguo trabajador para la Casa de Nariño, se trata de Rafael Guarín, quien fue consejero presidencial para la Seguridad Nacional hasta enero de este año. A pesar de que el exconsejero presidencial señaló que hacía una crítica respetuosa, fue vehemente al expresar su sentir luego de conocer la del alto Tribunal.

En su cuenta te Twitter, Guarín lanzó un trino en el que señaló: “Con todo respeto con los miembros de la Rama Judicial, pero esos magistrados saben más de lechona y tamales que de derecho. Arbitrariedad disfrazada de decisión judicial”.

Sin duda, esta es una decisión que fácilmente logra evocar todo tipo de reacciones, pues se trata de un arresto que va dirigido al presidente de la República que, en caso de hacerse efectiva, la orden debe ser cumplida por la Policía Nacional o por el Superior que atienda las funciones de la policía en el Palacio de Nariño. En el fallo también se alcanza a leer:

“La medida de arresto domiciliario por cinco (5) días, para cuyo cumplimiento se encarga al señor Director de la Policía Nacional o el Superior que atienda las funciones de policía en el Palacio de Nariño y multa equivalente a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a menos que antes se acredite el cumplimiento de la orden tenida como incumplida; medidas que se (se harán efectivas) en la forma determinada en la parte motiva de este provisto”.

Luego de conocer esta decisión, el presidente Iván Duque se pronunció asegurando que ha dado atención responsable a las disposiciones hechas por le fallo en el que se reconoce al Parque Nacional de los Nevados como sujeto de derechos. Razón por la que considera que esta decisión proveniente del alto Tribunal de Ibagué es inexplicable inconstitucional y un abierto prevaricato, por lo que pidió que la Procuradora General de la Nación intervenga en la decisión del Tribunal.

El presidente Iván Duque sentenció: “La decisión no solamente es inconstitucional, sino que no está en firme, es un abierto prevaricato y esperamos que el Consejo de Disciplina Judicial actúe y que actúe también el Ministerio Público, porque sí hay algo de lo que me siento orgulloso es de proteger los ecosistemas de Colombia”.

Es válido recordar que la sentencia de la que se le acusa al presidente no haber cumplido, es la sentencia STL10716 emitida en el 2020, allí se le pide al gobierno nacional y a los gobiernos locales la protección del Parque Nacional de los Nevados para enfrentar delitos ambientales como la ganadería extensiva en zona protegida y el tráfico de flora y fauna. En este fallo también se le tribuye la responsabilidad directa al presidente de crear un Comando Especial de Fuerza Pública para proteger el área protegida.

La sentencia debía cumplirse en un plazo de un año, y tras ese periodo de tiempo, el Tribunal Superior de Ibagué considera que ha sido incumplida, razón por la que emite esta medida en contra del primer mandatario.

