Iván Duque reacciona a decisión de tribunal sobre arresto en su contra: “Es un acto inexplicable”

El presidente acusó al tribunal de prevaricato. Crédito: Presidencia

El presidente de Colombia, Iván Duque, reaccionó desde Montería al fallo emitido por el Tribunal Superior de Ibagué, en el que el mandatario debe pasar cinco días de arresto domiciliario por, presuntamente, desacatar la orden de la Corte Suprema de Justicia de tomar medidas para la protección del Parque Nacional Natural de Los Nevados.

El mandatario calificó esa orden de “un acto inexplicable” y e injustificado, porque él considera que “esa sentencia está cumplida y los reportes están”. Además, acusó al tribunal de prevaricato.

“Hoy vimos un acto inexplicable porque quiere pasar por encima del fuero constitucional, donde se ordena, supuestamente, el arresto del presidente de la República por no cumplir una sentencia”.

La Sala Quinta del Tribunal Superior de Justicia de Ibagué ordenó que el presidente de la República de Colombia, Iván Duque Márquez, sea arrestado en su domicilio durante cinco días y pague una multa de 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes, por haber desacatado la orden de protección especial a la fauna y flora del Parque de los Nevados, que había sido emitida en noviembre de 2020 por la Corte Suprema de Justicia.

Comenzando a partir del martes primero de diciembre de 2020, la Corte Suprema de Justicia dio un plazo perentorio de un año a las autoridades para que pusieran en marcha un Plan Conjunto de recuperación, manejo, mantenimiento y conservación del Parque Nacional Natural de los Nevados.

El parque está en la cordillera central de los Andes y se compone de cinco picos nevados: el Ruiz, el Tolima, el Cisne, el Santa Isabel y el Quindío. Es el hogar de los esquivos cóndores y pumas, así como de frailejones y colibríes. Tiene una extensa y compleja geografía, que se extiende 8.000 hectáreas y comprende los pisos térmicos frío, páramo y gélido, que van desde los 2.600 metros sobre el nivel del mar hasta los 5.600.

Enredado en la cordillera central, el Parque de los Nevados compone uno de los mayores complejos volcánicos, a la vez que configura una reserva hídrica inigualable donde nacen el río Quindío, el río Totario, el río Molinos, el río Guali, el río Campoalegre, el río Lagunillas y el río Otún.

El abogado ambiental Juan Felipe Rodríguez Vargas había interpuesto una tutela para que el lugar fuera declarado sujeto de derechos a la vida, salud y ambiente, con el fin de protegerlo de la deforestación, degradación, erosión y fragmentación ecológica que ha sufrido en los últimos años.

Tras aceptar esta tutela, la Corte Suprema había ordenado al Gobierno Nacional, a los departamentos de Caldas, Tolima, Risaralda y Tolima, a los municipios de Ibagué, Pereira, Manizales, Armenia, Salento, Villahermosa, Murillo, Anzoátegui, Santa Rosa de Cabal y Santa Isabel y a las demás autoridades elaborar un “Plan de intervención especial e integral” del Parque Natural de los Nevados.

La Corte Suprema consideró necesario “ordenar al presidente de la República, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, designar un grupo especial de las fuerzas militares o de la Policía Nacional que acompañe de manera continua y permanente las labores de conservación, manejo y protección que realiza Parque Nacionales Naturales de Colombia en el Parque Nacional Natural Los Nevados, en especial, en aquella zona de riesgo”, señaló el máximo Tribunal en dicho comunicado.

No obstante, el plazo venció hace seis meses y, a juicio de este tribunal, ni el presidente ni la Gobernación del Quindío —representada por la secretaria de Representación Judicial y Defensa, Paula Andrea Huertas Arcila— acataron la orden de la Corte. Por ello, a Duque se le impuso la medida de arresto domiciliario por cinco días, mientras que a Huertas le ordenaron pasar el mismo tiempo en la Comandancia de Policía de Armenia. Ambos tendrán que pagar la misma multa.

En teoría, el fallo del juzgado no se puede apelar porque viene de otra decisión sobre el que no procedía ningún recurso. En la práctica, el presidente tiene fuero absoluto: solo puede ser juzgado por la Corte Suprema de Justicia y las decisiones en su contra deben ser revisadas en el Congreso. No obstante, el documento dice que los documentos de soporte ya fueron enviados a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y la Corte Suprema de Justicia.

SEGUIR LEYENDO: