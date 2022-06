‘Son niñas, no madres’, el podcast que muestra la crudeza de la violencia sexual contra niñas en Latinoamérica

'Son niñas, no madres', el podcast que cuenta la violencia sexual contra menores en Latinoamérica. FOTO: Colprensa

Alarmantes, así son los registros del Fondo de Población de Naciones Unidas sobre casos de vulneración a los derechos de niñas y adolescentes en Latinoamérica y el Caribe. De hecho, esta es la única región del mundo donde los partos en menores de 15 años siguen en aumento, en tanto que los reportes sobre violencia sexual no cesan.

Han sido muchos los llamados de atención y las alertas exponiendo esta problemática, así como los formatos culturales y audiovisuales mostrando la cruda realidad que escoden muchos testimonios de violencia sexual tanto en la región como el país. Recientemente, varias organizaciones de la región, entre ellas Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Reproductivos y el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro, conformaron la iniciativa ‘Son niñas, no madres’.

Fruto de este proyecto nació el podcast homónimo que muestra las historias de cinco niñas en América Latina, todas ellas con un drama distinto rodeado por la misma problemática: la violencia sexual y de género. En diálogo con Infobae Colombia, Linda Valencia, Oficial Senior de Planned Parenthood Global, otra de las organizaciones fundadoras, mencionó la importancia de este tipo de iniciativas para exponer, a fondo, relatos sobre esta crisis social.

Dado el machismo que impera en esta región, Valencia indicó que este podcast que se conforma de cinco episodios:

“Busca mover los sentimientos de las personas. Pueda ser que en sociedades machistas como la colombiana, el impacto no sea favorable, pero precisamente esa es la idea: impactar, dar a conocer los datos, las cifras y todo lo que está pasando con la violencia sexual”.

¿De dónde surge la idea de hacer un podcast para mostrar esta problemática?

Para Valencia, la experiencia de las organizaciones participantes en el conocimiento de delitos similares, les permiten tener más de cerca las cifras e historias tras la violencia sexual en América Latina. Ahora, la elección del formato podcast “hace que nos enfoquemos precisamente en una población que no es la tradicional, sino que es un grupo con acceso a la tecnología a quienes queremos llegar y hacer conciencia a través de estas historias”.

La iniciativa ‘Son niñas, no madres’, sin embargo, no es nueva. Ya se han producido otros formatos audiovisuales, como fotos, infografías y demás piezas interactivas. Ahora, la apuesta es por el podcast “porque sabemos que hay una población en la que podemos hacer conciencia social sobre la situación de las niñas en América Latina. Eso no quiere decir que estemos cerrados a otros formatos”, apuntó la experta, dejando la puerta abierta a la creación de más productos similares.

Las cinco historias fueron cuidadosamente seleccionadas tras un arduo trabajo investigativo, siendo 2010 el primer año de las pesquisas con un trabajo denominado ‘vidas robadas’, y están plasmadas en cada uno de los episodios del podcast que se puede encontrar en todas las plataformas digitales.

“Proteger la infancia va mucho más allá de los cambios de leyes y los sistemas de justicia en los países. Sabemos que cada persona va a tener la oportunidad de ser parte de la solución, y esos sujetos que van a escuchar los podcast dentro de sus trabajos o cualquier otra actividad pueden incluir esta conciencia social para buscar un cambio, porque cada uno de los oyentes puede aportar a la solución de estas niñas. Podemos tener una región donde las niñas crezcan sanas y felices”, concluyó la vocera de Planned Parenthood Global.

