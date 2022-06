La dura reacción de Egan Bernal sobre el insólito accidente entre Luis Carlos Chía y su esposa en la Vuelta a Colombia

Cycling - Tour de France - Stage 11 - Chatelaillon-Plage to Poitiers - France - September 9, 2020. Team INEOS Grenadiers rider Egan Bernal of Colombia, wearing the white jersey for best young rider, before the start. Pool via REUTERS/Anne-Christine Poujoulat

El ciclista colombiano Egan Bernal reaccionó en Twitter al insólito accidente que ocurrió este domingo, 5 de junio, al final de la tercera etapa de la Vuelta a Colombia 2022 entre el ciclista Luis Carlos Chía y su esposa Claudia Rubiano, en Montería.

Chía, ganador de la etapa que tuvo recorrido entre Sincelejo y Montería, se accidentó con su esposa, cuando este cruzó la línea de meta y no pudo esquivarla, pues estaba cerca de la misma, ubicada frente a la catedral San Jerónimo de la capital de Córdoba, con el grupo de reporteros gráficos y periodistas que cubren la competencia.

Egan, campeón del Tour de Francia 2019 y del Giro de Italia 2021 con el equipo británico Ineos y quien se recupera de un grave accidente, expresó en tres frases su malestar y criticó duramente a la organización del evento, en este caso la Federación Colombiana de Ciclismo.

En su cuenta personal de la red de pajarito azul escribió que “Es una Vuelta a Colombia, los ciclistas literalmente arriesgamos nuestras vidas por dar espectáculo, pero se debe garantizar la seguridad de cada uno“. Lo hizo citando un video del accidente y con un emoji que se suele emplear en redes sociales para referirse a una obviedad.

Y no es para menos, pues Claudia Rubiano, la esposa de Chía, quien anteriormente se desempeñaba como ciclista profesional, ahora acompaña a su esposo como reportera gráfica en las competencias y sufrió las consecuencias de una mala ubicación. Precisamente, cumpliendo con este trabajo de reportería gráfica, Rubiano se ubicó a unos metros de la meta, junto al grupo de reporteros, pero no alcanzó a apartarse cuando su esposo cruzó la línea final a una velocidad de 60 kilómetros por hora.

“Quise frenar, pero la bicicleta no me respondió. Así como fue ella, pudo haber sido otra persona. Gracias a Dios no perdió la consciencia nunca. La están revisando y más que todo fue el susto. Ella sabía que se hace un esprint demasiado alto. Cómo no se va correr en ese momento”, sostuvo Chía, líder de la clasificación general tras ganar dos de las tres etapas que se han disputado hasta este domingo.

Es de anotar que antes de la definición se presentaron 3 caídas, lo que redujo el grupo de rematadores a un puñado de pedalistas. Además, que la falta de organización hizo que las numerosas motos acompañantes arribaran junto a los corredores, echándoles el agua de los grandes charcos de la recta final producto de la lluvia que cayó sobre el final de la etapa. Estas los salpicaron de manera irresponsable y por supuesto les quitó visión, espacio de maniobra y hasta los estorbaron en el esprint.

Ante el hecho, la Federación Colombiana de Ciclismo no se ha pronunciado.

Es una Vuelta a Colombia, los ciclistas literalmente arriesgamos nuestras vidas por dar espectáculo, pero se debe garantizar la seguridad de cada uno. 🤌🏽 https://t.co/BCPqvq7RfI — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) June 5, 2022

Accidente en Corozal

No es el primer hecho insólito que genera un accidente en lo que va de la Vuelta a Colombia 2022. El sábado anterior, en disputa de la segunda etapa, que inició en Cartagena y terminó en Sincelejo, hubo otro hecho que causó todo el rechazo del mundo del ciclismo en el país. Al paso por Corozal, Sucre, un inescrupuloso lanzó un pedazo de cartón a la carretera por donde corrían los ciclistas y causó la caída de varios de ellos, entre ellos el local Johan Colón, que pese a esto terminó segundo en la etapa, solo por detrás de Nelson Soto, ganador de la misma en el esprint final.

Cuarta etapa

La cuarta etapa de la Vuelta a Colombia se disputará este lunes entre los municipios antioqueños de Caucasia y Yarumal, en Antioquia, sobre una distancia de 158.4 kilómetros, con dos esprint especiales y dos premios de montaña en disputa.

SEGUIR LEYENDO: