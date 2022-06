Cuadrado tendría abierta la puerta de salida en la Juventus, pese a la renovación de su contrato

Juan Guillermo Cuadrado va por su quinto título de Copa Italia con la Juventus

Después de 11 años, la Juventus de Turín, donde milita el jugador colombiano, Juan Guillermo Cuadrado, cerró la temporada sin títulos ,tras quedar en la cuarta posición de la Serie A que se llevó el AC Milán. Además, perdió la final de la Coppa Italia ante el Inter, que lo superó 4-2 en tiempo extra para coronarse campeón en el Olímpico de Roma.

Por si fuera poco, el equipo de Massimiliano Allegri también quedó en deuda en la Champions League, al caer en los octavos de final ante el Villareal, de España, la gran sorpresa de esta edición al llegar hasta las semifinales de la máxima competición de clubes del Viejo Continente.

Por esta razón, desde las directivas del Bianconeri se plantean hacer una poda de jugadores para renovar la plantilla y traer grandes refuerzos para pelear en todos frentes en la próxima temporada, en la que quieren ser protagonistas del Calcio, que no ganan hace dos años, y de igual manera alcanzar el mayor de sus anhelos: la Liga de Campeones.

Uno los jugadores que abandonaría las filas de Vecchia Signora para la siguiente campaña sería Juan Guillermo Cuadrado, de vacaciones junto a su familia, a pesar de que tiene un año más de contrato con su equipo. Quien pasó por Independiente Medellín no tiene su continuidad asegurada.

Según el portal italiano Gazzetta dello Sport, la Juventus y el jugador de la selección Colombia se encuentran distanciados y eso ya lo sabe uno de los grandes de la Serie A que ha estado tras los pasos del Panita. “Juve-Cuadrado, partidos lejanos sobre la renovación. Y el Inter está esperando...”.

“Con un año de contrato tras la renovación automática, el extremo colombiano y los Bianconeri están muy distantes sobre la prórroga: ahora está entre los transferibles”.

Precisamente, el Inter de Milán, verdugo de la Juventus en la Coppa Italia, tendría entre sus planes al ex Chelsea, que es una vieja obsesión de las directivas del Nerazzurri que están atentas a lo que acontezca con el nacido en Necoclí, Antioquia.

Al cumplir 40 partidos con la camiseta de la Juventus, el vínculo contractual entre el club y el futbolista, se renovó automáticamente por un año más, y las negociaciones para prorrogar el contrato están estancadas, ya que la Juve le ofrece a Cuadrado dos años más de contrato que incluye una rebaja salarial, mientras que el volante quiere seguir ganando 5 millones de euros netos.

El pasado 15 de abril la Juventus confirmó la renovación de Juan Guillermo Cuadrado a través de un comunicado de prensa: “Indisoluble. Un adjetivo que describe algo que no finaliza, que no puede ser deshecho o que no se puede romper. La relación entre la Juventus y Cuadrado, entre Juan y el blanco y negro pueden definirse con esa palabra. Algo que va más allá del campo de juego, que lo supera. Y ese vínculo continuará hasta 2023″.

Por todas las competiciones, Juan Guillermo Cuadrado disputó un total de 45 encuentros, en los que se reportó en la red contraria en cinco oportunidades y dio siete asistencias a lo largo de la temporada.

