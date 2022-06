Tensión entre cabildantes del Centro Democrático en Medellín por nombramiento de vicepresidente del Concejo

Una disputa se está dando al interior del Centro Democrático en Medellín debido al nombramiento de Julio González Villa como vicepresidente del Concejo en noviembre del año pasado. Según la concejal Lina García, esa posición la debía ocupar una mujer de su colectividad debido al Estatuto de Oposición, por lo que, al no hacerlo, estaría practicando lo que ella denomina un ‘feminicidio político’.

“Fue un feminicidio político, el partido cercenó los derechos de las mujeres que querían ocupar una posición privilegiada presidiendo el Concejo. Hemos sido maltratadas y perseguidas por querer hacer valer nuestros derechos”, señaló la concejal.

También se expresó sobre la sanción que impuso su partido, se trata de la perdida del aval político para las próximas elecciones a los concejales María Paulina Aguinaga, Nataly Vélez, Lina Marcela García Gañán y Albert Yordano Corredor, quienes presuntamente no votaron por Simón Molina para que fuera presidente del Concejo. Además, los concejales habrían sido sancionados por 18 meses, aunque esta decisión el Consejo Nacional Electoral la anuló.

“Desde el partido y sus directivas se han lesionado nuestros derechos políticos y de nuestros electores; el derecho a elegir y ser elegidas, al debido proceso y al derecho a la defensa. Siendo el más reciente anuncio el secuestro de nuestro aval ante la decisión del partido de ‘NO otorgar aval en futuras elecciones a los concejales de Medellín’ a través de un comunicado en redes sociales sin firma”, señaló la concejal Lina García.

“El partido ha fallado en brindar todas las garantías, como lo ha demostrado el fallo del Consejo Nacional Electoral, en el cual nos restituyen el derecho al voto en la corporación. Después de los resultados del partido en las elecciones pido la renuncia de Nubia Estella Martínez, esto es como el fútbol, con resultados y acá solo vemos malos resultados y atropellos”.

Por su parte, Sebastián López, también concejal del Centro Democrático, expuso: “No fue un actuar en contra de las mujeres del partido (...9. En los tarjetones estaba el logo del partido, nosotros representamos unos ideales y principios, y nuestro partido tomó la decisión política de hacerle oposición frontal al alcalde Daniel Quintero”.

Algo diferente planteó la concejal María Paulina Aguinaga, quién señaló que la oposición que ha hecho el Centro Democrático ha sido selectiva: “No hemos sido cómplices de las equivocaciones. Algunos aquí hacen oposición selectiva, muchos integrantes guardaban silencio cómplice en el periodo pasado. Quienes dicen ser oposición pura y dura hoy fueron los que aprobaron las facultades al alcalde para crear más burocracia en plena pandemia, yo voté negativa; o se fueron con gastos pagos por EPM a México”.

Para darle fin a la controversia, Sebastián López dijo: “Lo digo solo desde el punto de vista jurídico. Aquí estaremos atentos. Si quieren hablar mal del partido, vayan al partido, es de muy mal gusto que utilicen el Concejo para lavar la ropa sucia”. Aunque Lina García le restó importancia a sus palabras, diciendo que él no es vocero del partido. “¿Está reconocido como vocero? Para que quede claro que no reconocemos esa vocería porque no nos sentimos representados, necesitarían nuestras firmas para cualquier proposición en la plenaria”, sustentó.

