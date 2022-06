“Eso fue lo que me convenció un hombre inteligente, que tiene argumentos”: Verónica Alcocer, esposa de Gustavo Petro

Verónica Alcocer y Gustavo Petro. REUTERS/Luisa González

A quince días para la segunda vuelta presidencial Rodolfo Hernández y Gustavo Petro competirán por llegar a la Casa de Nariño, ocupando espacio en los diferentes medios para promover su campaña. En esta ocasión lo hizo Verónica Alcocer, esposa del líder del Pacto Histórico, en una entrevista que le realizó el actor colombiano Jorge Enrique Abello para el portal Cambio Colombia.

‘La Polla Alcocer’, como llaman cariñosamente a la sincelejana, habló de la manera en la que conoció a Gustavo y cómo se fue enamorando de él. Contó que al líder del Pacto Histórico lo conoció luego de una conferencia que hizo, en la que se sintió cautivada por su oratoria, luego de una visita a la capital para conocer el Congreso. Tras una semana de conversaciones comenzó la relación sentimental.

“Eso fue lo que me convenció: un hombre inteligente, que tiene argumentos, que tiene historia, que hay historia de vida detrás de una persona. Me cautivo ese tema, pero ya después de yo haberme dado cuenta de quién era, de dónde venía, porque esa historia no era tan clara en el principio, pero claro, después de enamorada, yo estaba embalada”, indicó riéndose, puesto que ella viene de una familia conservadora de la costa Caribe y el pasado de Gustavo Petro estuvo ligado a su militancia en el M-19.

Verónica recordó cómo Gustavo conoció a su padre Jorge Emilio Alcocer, un integrante del partido Conservador, amante a la lectura y al establecimiento tradicional.

“Bueno, papá, yo te voy a presentar a una persona, tu no me vas a preguntar ni el nombre ni quién es ni nada. Lo que te puedo decir es, depende del concepto que tú te hagas de esa persona, te voy a atender a ti. Conócelo, tú eres un hombre muy inteligente, muy leído, muy culto y pienso que la persona que te voy a presentar es muy culta. Se pueden entender, se pueden llevar bien los dos”.

La sincelejana señaló que ,desde el primer instante, su padre conoció a Gustavo: hubo respeto y una gran afinidad. Según ella, nunca hubo un comentario o alguna intención de descalificar por parte de su familia hacia exguerrillero y activista de la izquierda. Por el contrario, señaló que el gran interés por la lectura de ambos hizo que siempre hubiese tema de conversación.

En el ámbito familia política, Verónica comentó que, pese a las distintas corrientes ideológicas, muchas veces su padre aconsejó a Petro. Para ella, más allá de las diferencias, el diálogo siempre estará como mediador: “Yo he llamado a la sociedad a que podemos tener puntos de encuentro y no agredirnos. No se puede agredir al otro por no pensar igual, nos podemos reconciliar, podemos aceptar al otro (...). Tenemos el derecho a pensar diferente, por eso no se debe ni agredir ni ser agredido”.

‘La Polla Alcocer’ mencionó que desea ser una primera dama que trabaje en los temas sociales y las comunidades marginadas del país. Y concluyó señalando que el 19 de junio, Colombia debe apostar por un cambio a las urnas.

“Es hora de un cambio para Colombia, la gente lo pide a gritos y ese cambio es Gustavo Petro”.

