Familia de niño sonámbulo que murió por caída denuncia negligencia médica

Los padres de familia de Juan Esteban, un niño de 14 años que murió tras caer del quinto piso de su vivienda ubicada en el barrio San Bernardino, en la localidad de Bosa —sur de Bogotá—, denuncian que su muerte se pudo prevenir con un examen médico más exhaustivo.

Los padres ya sabían que el menor padecía de esta condición, que consiste en hacer movimientos o caminar mientras el paciente está dormido, en una fase superficial del sueño. El sonambulismo es más común entre niños, adolescentes o personas con algunas psicodependencias.

No obstante, el incidente ocurrió en la noche del pasado primero de junio, cuando todos en la familia estaban dormidos tras haber vuelto a casa de una cita médica a las once de la noche.

Según reportó Giovanni Guerrero, maestro de obra y padre del niño que murió, al informativo local CityTv, el hermano mayor, de 18 años, notó a la una de la mañana que su compañero de cuarto no estaba allí. Entonces, alarmado, avisó a la familia y todos empezaron a buscarlo por la casa, sin éxito.

Entonces, repararon en que una de las ventanas de su hogar estaba abierta. Al fijarse abajo, Juan Esteban había caído al asfalto de la calle y sufrió el impacto de los cinco pisos de altura. No obstante, cuando llamaron a la ambulancia comenzó el verdadero calvario.

El servicio no solo tardó demasiado tiempo en llevarse al menor —aunque llegó de inmediato, la familia dice que tardó una hora en arrancar—. El niño fue trasladado hasta el servicio de urgencias del Hospital Patio Bonito Tintal, en la localidad de Kennedy, donde el equipo médico hizo un examen superficial al niño. Al no encontrarle fracturas y por haber llegado consciente, desestimaron el caso y lo dieron de alta.

Al volver a casa y con el paso de las horas, el niño siguió quejándose de un profundo dolor en el abdomen. La familia se preocupó y decidieron volver a llevarlo a urgencias. Esta vez, el menor fue llevado hasta el Hospital de Kennedy. Los médicos de ese lugar descubrieron que la caída había causado una hemorragia interna.

Por llevar varias horas con ese problema, que no fue atendido en el primer hospital, la sangre ya estaba afectando varios órganos. Los médicos trataron de intervenirlo quirúrgicamente para detener el sangrado, pero el pequeño finalmente perdió la vida al mediodía del jueves 2 de junio.

La familia considera que el niño estaría vivo ahora si se hubiera hecho un análisis más riguroso de su condición. “Pedimos una explicación médica desde que llegó la ambulancia hasta que el niño llegó a cada uno de los hospitales. No hicieron nada para salvarle la vida”, le dijo el señor Guerrero al canal bogotano.

La Sijín de la Policía y la Secretaría Distrital de Salud harán investigaciones internas y externas sobre las causas de la muerte de Juan Esteban, cuyo cuerpo aún está en el Instituto Nacional de Medicina Legal, a la espera de un análisis.

Recompensa por asesinos de madre en Bosa

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Eliécer Camacho, se refirió en las últimas horas al caso de la madre de familia Ana Delfina Barrera Saavedra, de 48 años, quien fue asesinada el pasado primero de junio con un arma de fuego en la localidad de Bosa mientras llevaba a sus hijos, de once y cinco años, a la puerta de su colegio.

”Este criminal asesina a una mujer delante de sus hijos y por eso la Policía Nacional ofrece hasta 10 millones de pesos a quien nos dé información para lograr su captura”, dijo el comandante al noticiero Red+ Noticias.

Aclaró que la recompensa puede aumentar si el informante puede proporcionar información relevante que permita identificar la estructura criminal detrás de ellos o incautar la motocicleta que se usó para cometer el crimen y escapar. “Es una prioridad para el gobierno distrital, para la Policía Nacional, lograr llegar a estos delincuentes”, dijo el general Camacho.

El cuerpo de la mujer, quien se dedicaba al comercio de prendas de vestir en la localidad de Kennedy, fue encontrado con todas sus pertenencias, de modo que la investigación no contempla un caso de hurto. Las autoridades están barajando la posibilidad de que se trate de una retaliación por un préstamo gota a gota, puesto que la señora no había casado problemas con nadie. No obstante, aún no hay certezas al respecto.

