Video: “Hace mucho no le doy amor”, Jessica Cediel confesó cuánto tiempo lleva sin sexo

A través de sus redes sociales, donde tiene más de 16.2 millones de seguidores, Jessica Cediel comparte información sobre su vida personal y profesional, en algunos casos, sin pelos en la lengua ha confesado que ha sido estafada por hombres y en esta oportunidad, reveló que lleva un largo periodo sin sostener relaciones sexuales.

La confesión se produjo luego de que la presentadora preocupara a sus seguidores por el estado de salud en el que se encuentra; según Cediel, lleva varios días presentando una situación con sus vías digestivas, pues en el instante en el que prueba algún bocado de comida inmediatamente esto la envía al baño a vomitar.

“Desde la semana pasada, ayer y hoy me ha dado un rebote impresionante, después de que como, me dan ganas de vomitar, me toca salir corriendo y meterme algo dulce a la boquita”, comenzó diciendo.

Para tratar de encontrar un alivio al problema de salud que está presentando, la modelo también pidió a sus fanáticos que le ayudaran con remedios y consejos caseros para solucionar las náuseas, “consejos caseros, remedios caseros para el rebote, porque me da rebote y hambre al mismo tiempo”.

Sin embargo, la presentadora debió aclarar su situación ya que sus seguidores rumoraron sobre un posible embarazo.

“Antes de que empiecen con la güevonada y el chisme, no es embarazo. Yo hace mucho no tengo sexo, no veo un pit*… cerca, no lo cojo, no lo manipulo, no le doy amor. Entonces, por ese lado no es”, puntualizó Jessica Cediel entre risas nerviosas, pero si aclaró que esto se debía quizás a su presencia en un evento que la tiene ansiosa.

Y concluyó su explicación: “No sé si es porque, la semana que viene, tengo un evento muy importante y estoy como ansiosa con eso, y eso es lo que me provoca esta reacción. Pero ayúdenme con su recomendación”.

Finalmente, la presentadora recordó el momento en que entrevistó a Tom Cruise con la respectiva fotografía que quedó grabada para la eternidad en las redes sociales, un TBT que para los seguidores de Jessica Cediel no pasó desapercibido al proyectar algunas imágenes de la recién estrenada película del actor llamada ‘Top Gun: Maverick’.

Y no es la primera vez que la presentadora habla sobre temas sexuales en redes sociales, pues el pasado 20 de mayo se conoció que Jessica Cediel entró al selecto grupo de celebridades que producen contenido para adultos en las diferentes plataformas que existen para compartirlo. Lencería, poca ropa y mucha actitud, eso es lo que tiene Cediel en sus videos y fotos por suscripción, así se evidencia en los adelantos que publica.

En ese momento, mientras la modelo se encontraba en una sesión fotográfica por poco y queda completamente desnuda frente al lente de las cámaras, pero en lugar de preocuparse por la situación, optó por burlarse de si misma.

“Jessica siendo Jessica ... Cosas que pasan! No se preocupen que la te… estaba tapada”, escribió la modelo en la descripción de su publicación en Instagram. Agregó que “Estos son vídeos crudos que me encontré hoy en mi cel! Se los quería compartir porque ustedes son muy lind@s”.

