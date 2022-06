Rodolfo Hernández explicó nuevamente por qué no asistirá a debates con Gustavo Petro

REUTERS/Luisa Gonzalez

De cara a las elecciones presidenciales, que se llevarán a cabo el próximo 19 de junio, se esperaba que los candidatos asistieran a algunos debates para presentar sus propuestas a los ciudadanos; sin embargo, el candidato Rodolfo Hernández a descartado aparecer en estos espacios. En las últimashoras, a través de sus redes sociales, el exalcalde de Bucaramanga explicó por qué tomó esta decisión.

“No asistiré a debates porque no voy a ser partícipe de estas dinámicas polarizantes y de odio. Presentaré mis ideas y propuestas en entrevistas y en mis redes sociales, hablando con los colombianos”, escribió Rodolfo Hernández en sus redes sociales. Y agregó que “es momento de dejar de dividir y trabajar en la unión que necesita Colombia”.

En el video, el candidato de la centro-derecha que, luego de pasar a segunda vuelta, recibió el apoyo de Federico Gutiérrez, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y otros representantes del uribismo, de Horacio Serpa, mientras sigue en discutiendo sus propuestas con el equipo de Sergio Fajardo, señaló que Gustavo Petro lo ha atacado.

Rodolfo Hernández explica por qué no va a debates

“Desde el pasado 29 de mayo, Gustavo Petro y sus asociados han tomado una posición de ataque, centrándose en tratar de destruirme a mí y a mi proyecto, en vez de sentarse a plantear sus propias proyectas”, exclamó.

Esto último es curioso luego de que, fue Gustavo Petro el que acusó, en días pasados, al ingeniero de copiar sus propuestas al pasar a la segunda vuelta. “Muy bien que recojas las propuestas de mi programa, te hacían falta. Bueno debatirlas”, le escribió el candidato del Pacto Histórico en Twitter a su rival.

A pesar de la insistencia de Petro para reunirse con Hernández a debatir sus programas de Gobierno, el exalcaled de Bucaramanga sigue negándose a estar presente en esos espacios. “Por este motivo, he tomado la decisión de no asistir a los debates no voy a ser partícipe de esas dinámicas polarizantes y de odio, donde el juego es destruir al otro en un minuto y medio, perdiendo de vista el verdadero trabajo que es construir el cambio por el que votaron los colombianos”.

Insistió en que sus propuestas sí serán presentadas y conocidas por los colombianos a través de entrevistas en medios de comunicación y transmisiones en vivo en sus redes sociales.

Muchas reacciones generó esta posición del candidato, uno de ellas fue la de Ángela María Robledo, llamándolo “cobarde” y señalando que “no va a los debates porque no tiene la fuerza conceptual para enfrentar a Gustavo Petro. Las mujeres queremos saber más de su misoginia y machismo”. “No asistes porque sabes que no tienes el nivel intelectual para debatir con Petro y porque cada 2x3 te sacan tus porquerías, viejo corrupto cobarde”; “Duque tampoco fue a debates y, ya sabemos lo nefasta que ha sido su presidencia.”, fueron otros de los comentarios.

Para finalizar, el candidato expresó que “es momento de cerrar las peleas sin sentido y abrir el diálogo, es momento de dejar de llamar a la división y empezar a trabajar en la unión, ese es el verdadero cambio que necesita Colombia. Invito a mi contrincante, Gustavo Petro, a hacer esta misma reflexión”.

Por su parte, cabe recordar que Petro, en medio de una entrevista con Noticias Caracol dijo que “Yo invito a Rodolfo al debate, a ver cuáles son las propuestas. ¿Qué es mejor? Que la mujer vaya a la universidad o que la mujer se quede en la casa?”.

