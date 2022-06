Horacio Serpa anuncia su apoyo al empresario Rodolfo Hernández

El senador del Partido Liberal anunció su apoyo al exalcalde de Bucaramanga, quien disputará la segunda vuelta presidencial con importantes apoyos. Foto: Horacio Serpa

Este jueves 2 de junio el senador del Partido Liberal, Horacio José Serpa, confirmó su adhesión a la campaña del exalcalde de Bucaramanga y candidato presidencial del movimiento independiente Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, de cara a la segunda vuelta presidencial que se llevará a cabo el próximo 19 de junio.

El congresista colombiano, quien es hijo del líder liberal y excandidato presidencial, Horacio Serpa, señaló que durante la primera vuelta acompañó al exalcalde de Medellín y aspirante por la Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, con “absoluta convicción” porque había identificado en el candidato antioqueño “transparencia, propuestas realizables, compromiso por la educación y distancia de los extremos políticos”, sin embargo, tan solo obtuvo el 4 % de la votación en la jornada electoral, lo que no le alcanzaba para pasar a la segunda vuelta.

“La realidad es que la democracia nos trae un nuevo escenario y ello no solamente exige responsabilidad sino también coherencia. La misma que he sabido mantener y honrar en cada decisión que he tomado en esta contienda electoral. En esta segunda vuelta debo hacerlo igual, por convicción y sin acuerdos previos. Por esas propuestas contundentes contra la corrupción, su sencillez como persona, su visión ejecutiva, trayectoria política y empresarial, y claro, esa evidente distancia de los extremos, anuncio que apoyaré al ingeniero Rodolfo Hernández”, indicó el parlamentario.

En ese sentido, indicó que el empresario, quien alcanzó la segunda votación más alta durante la primera vuelta presidencial con el 29 % del total, enaltecía al departamento de Santander con dignidad política, representando un sueño que todos los ciudadanos oriundos de esta zona al nororiente de Colombia habían tenido alguna vez.

Por otra parte, señaló que los santandereanos han visto cómo les arrebataban las posibilidades a candidatos de este departamento como Luis Carlos Galán, quien fue asesinado en plena campaña política en la plaza de Soacha y a Horacio Serpa, quien disputó tres veces la presidencia del país, “vimos cómo los poderosos de siempre supieron atajar a mi padre, un santandereano de ‘raca mandaca’, para que no llegara a la Presidencia de la República”.

“El ingeniero Rodolfo Hernández encarna una esperanza, una alternativa viable, segura para el país, para los más necesitados y para el sector empresarial. Lejos de todas esas dinámicas de siempre, del populismo, de la mentira, este ingeniero ha renovado la forma de hacer política en Colombia sin hacernos matar como colombianos. Así que en honor a mi padre y a todos esos líderes santandereanos que ya no están, yo grito y aclamo ‘Rodolfo Hernández, presidente de Colombia’”, concluyó el congresista liberal.

El pronunciamiento de Serpa se produce el mismo día que el exalcalde de Medellín y excandidato presidencial de la Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, anunció que se encuentra trabajando con el empresario santandereano, Rodolfo Hernández, con el propósito de alcanzar un acuerdo programático de cara a la segunda vuelta presidencial.

El exgobernador de Antioquia afirmó que se había reunido con el político santandereano, quien alcanzó la segunda votación más alta durante las elecciones presidenciales y se perfila como el candidato más opcionado para ganar la Presidencia de Colombia, según las encuestas de opinión de voto, para discutir los programas de gobierno y “encontrar las coincidencias” que decantarían en un eventual programa de gobierno.

