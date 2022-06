¿Disminuye el consumo de los colombianos? Los llamados “gastos hormiga” siguen a la baja

A pesar de la revaluación del peso a nivel internacional, los colombianos siguen comprando menos, la inflación sigue impactando el bolsillo de las persoans Foto: Colprensa

El sube y baja del dólar, la incertidumbre en los precios de la canasta familiar, la inflación, conflictos internacionales, hasta las elecciones presidenciales han tenido fuertes efectos en el bolsillo de los colombianos, los cuales han tenido que restringirse no solo en la comida, la ropa, los paseos y hasta los servicios han tenido que reducirse, en “pro de la economía”.

Los denominados “gastos hormigas” o pequeñas compras, en muchos casos no necesarias, son las que mayormente afectan a las finanzas personales, varios analistas y entidades han encontrado relación en estos aspectos, pero, no dejan de contemplarse, porque esas “mínimas transacciones” pueden ser el tinto o cigarrillo, el “mecato”, la blusa que hace rato se quería comprar y está en promoción y tal vez unos de los más actuales, son los servicios de streaming o entretenimiento en general.

Con una Tasa Representativa del Mercado, del dólar, a menos de 3.800 pesos, en Colombia se ha visto una revaluación de la moneda frente a los mercados internacionales, para hoy 3 de junio, la TRM inició operaciones a $ 3.784, lo que pone al país como una de las naciones con la divisa que más se ha recuperado en la región, al menos durante el 2022.

Según Bloomberg, el peso colombiano en marzo llegó a ser la tercera moneda, emergente, más revaluada durante el 2022. Pero, a partir de este análisis se contemplan las suscripciones y membresías a servicios de streaming, tanto de transporte, como de música, video, entre muchas otras.

Cifras publicadas por Bloomberg, contrastadas por mediciones hechas por otros medios como La República, destacan que aplicaciones como Uber, Apple Music, HBO Max, suscripciones a medios digitales como The New York Times o membresías a servicios de entretenimiento como PlayStation Plus o Xbox Gold, permiten determinar ese consumo de los gastos hormiga.

Todos estos servicios han aumentado sus tarifas, que se exponen en dólares, pero a los colombianos se le afecta aún más por el precio de la divisa americana; el sube y baja ha desestimado la suscripción a dichos servicios, aunque, en este momento, por la TRM, sean más económicos.

Por ejemplo: La suscripción a PlaySatiton Plus para este año en Colombia tiene un costo de 6,99 dólares; en enero, por el precio de esta divisa, significaba que se tenía que pagar a 27.828 pesos por mes. Con la tasa cambiaria del día estaría a $ 26.365 la mensualidad.

Aunque “estén más baratos”, estos servicios no han logrado que se aumenten los suscritos, en general, en Colombia no es que se estén vendiendo más productos, claro está que se registran cifras o montos más altos, pero esto gracias a que la inflación ha generado un aumento general de los precios.

Esto lo confirmó Raddar, que manifestó el aumento en el gasto, pero, durante el 2021, el 42 % de los hogares manifestó haber comprado menos productos, precisamente por la alta inflación. De hecho, esta misma firma aseguró que en abril el gasto de los hogares en Colombia fue de 69,9 billones de pesos, representando un aumento del 12,76 % comparándolo con el año anterior.

“Si bien el gasto está en terreno positivo, se registra una desaceleración que no es igual en todos los hogares, siendo el nivel de ingreso un factor determinante para la dinámica de gasto que se presenta en esta época de alta inflación”,

aseguró Raddar en un comunicado al momento de presentar estos resultados.

