Corte Suprema de Justicia desestima investigación contra Gustavo Petro

La Corte Suprema de Justicia determinó que el candidato presidencial no incitó a la compra de votos. REUTERS/Santiago Arcos

Desde el despacho del Magistrado Fernando Rodríguez Castellanos, de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, se determinó que Gustavo Petro no incitó a la compra de votos, esto en una publicación en su perfil de Twitter donde señaló:

“Por todas las redes que tengan disponibles, pídanle a la gente que si van a recibir dinero de los compradores de votos lo hagan, pero que voten por Petro y por el Pacto. Es la hora del cambio”.

Según lo expresado por la corte, la denuncia hecha de manera anónima, prácticamente, acusa al senador de incitar la compra de votos durante los comicios electorales, pero, la sala consideró que las expresiones del hoy candidato presidencial no incurren en un delito penal, por lo que no ese hace necesaria una investigación.

Por este trino, el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, fue acusado por incentivar la compra de votos. FOTO: vía Twitter (@petrogustavo)

“La Sala entiende que las expresiones del senador, tanto verbales como escritas, no tienen una connotación penal que amerite una investigación y sí, por el contrario, pueden enmarcarse dentro del ejercicio de un derecho de raigambre constitucional, a saber, la libertad de expresión, a partir de la cual un senador y candidato presidencial invita a la ciudadanía a votar por él y a no ceder ante prácticas corruptas”.

En total fueron 3 denuncias que se radicaron contra Gustavo Petro en la plataforma de la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral, URIEL, instancia de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, del Ministerio del Interior, donde también se recibió otra por un pronunciamiento el 11 de marzo, cuando el candidato estaba en Valparaíso, Chile, y dijo que si querían cogieran la plata pero que, aun así, votaran por él.

“Si la compra de votos gana, le pido a toda la sociedad no vender el voto, pero si ese camino llegase a ocurrir, Colombia sigue igual, manejada por ladrones y asesinos, y esa es una caída permanente hacia el abismo. La destrucción de la nación, el suicidio. Aquí yo pienso, creo, ojalá, apuesto, lucho, le pido a la sociedad colombiana, no venda el voto. Es más, si quieren coger el billetico de 50 mil, cójanlo, pero voten por Petro”, dijo el candidato del Pacto Histórico en una entrevista para un medio internacional.

En este sentido, la corte entendió que a lo que se refería el político es a no comercializar su voto, por el contrario, apelaba a libre elección, usando la ironía como figura apelativa a su pedido:

“En primer lugar, porque el tono burlón e irónico de la expresión denota que su significado no es literal, sino figurado; y, en segundo lugar, porque se trata de un juego de palabras que, en últimas, lo que quiere decir es que hay hacerle trampa a quienes hacen propuestas ilícitas”.

El anuncio de la Corte no pasó desapercibido por Gustavo Petro, que además de ‘celebrar’ la decisión, aprovechó para avivar la contienda electoral, apuntando directamente a su contendor del próximo 19 de junio, Rodolfo Hernández.

En su cuenta de Twitter publicó apartes del fallo de la Corte Suprema y dijo: “Mientras los jueces llaman a juicio a uno a mí me exoneran”, esto siendo una alusión a la situación del “ingeniero” con el presunto caso de corrupción en el que estaría involucrado el candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción y su hijo, Luis Carlos Hernández.

A través de este trino, Gustavo Petro celebró que la Corte Suprema de Justicia declaró como inadmisible una denuncia en su contra. FOTO: vía Twitter (@petrogustavo)

