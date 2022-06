La Secretaría de Educación se pronunció frente a las protestas de las madres en Bogotá, se comprometió a poner en servicio cuatro nuevas rutas escolares

Foto: Twitter / Nina Jimena @jimenaoro

En la jornada de ayer, martes 31 de mayo, se presentaron retrasos en las rutas de TransMilenio que circulan a la altura de la calle 80. La empresa de transporte masivo de Bogotá informó que había caos en la zona, entre las carreras 24 y 27. El primer informe se dio en horas de la mañana y conforme avanzó el día, la situación comenzó a complicarse, extendiéndose a otras vías principales: NQS, Avenida Suba y Autopista Norte.

“Literalmente hasta la 80 con NQS, no hay circulación de TransMilenio, la mayoría de gente se está bajando de TransMilenio y está caminando”, comentó una ciudadana en redes sociales.

La estación Polo estuvo sin servicio durante varias horas, obligando a los usuarios de TransMilenio a bajarse de los articulados y caminar para llegar a sus destinos. Se realizaron, también desvíos en las rutas que se dirigían hacia los portales 80 y Suba. Tuvieron que tomar la calle 72 al occidente hasta la carrera 28 al norte, y luego hasta la calle 80, donde se retoma el trazado.

Un grupo de madres de familia fueron las responsables de alterar el orden público en esta zona de la capital. Las mujeres se congregaron allí para manifestarse ante su malestar por la falta de rutas escolares para sus hijos, que estudian en el Colegio Juan Francisco Berbeo. Bloquearon y protestaron durante varias horas, pues desde hace más de 6 meses han tenido que lidiar con los inconvenientes causados por este motivo. Sus hijos tienen cada vez más obstáculos para poder asistir a clases.

Varias de ellas hablaron con los medios respecto a las razonas detrás de su inconformismo y señalan que llevan ya un largo tiempo solicitando que se le de una solución a la situación, pero ninguno de los entes encargados da respuesta.

Rosa Díaz, una de las madres que salieron a protestar, señaló: “Estamos peleando por las rutas, nos tienen así desde enero, que dizque también nos iban a dar ayudas y tampoco nos han dado, hay niños especiales que estudian aquí, muchos de nosotros vivimos en Suba, la alcaldesa sigue sin dar la cara. Yo traía a mi hijo, tiene 14 años, pero la plata no nos alcanza y entonces se ha ido solo, pero en el Transmilenio lo han robado y a los compañeros”.

Otra de las madres asistentes, con cartel en mano, y muy disgustada, dijo: “Nos han prometido subsidios y demás y nada, mi hija está en octavo, yo vengo, la traigo y me voy a trabajar, pero eso implica 4 pasajes al día, así no se puede, no hay bolsillo que aguante, por eso le pedimos a la alcaldesa que nos dé la cara y que la Secretaría de Educación responda”.

(Foto: W Radio).

Algunos ciudadanos denunciaron que los bloqueos se extendieron hasta la Universidad Nacional. Las madres solicitaron la presencia de la alcaldesa Claudia López, y del mismo modo, los usuarios de TransMilenio le pidieron que se hiciera cargo de la situación.

“Tenemos varios meses pidiendo esta ruta y no solucionan nada, dicen que hoy, que mañana, pasamos derechos de petición y nada, la alcaldesa no nos da la cara y se esconde, por eso decidimos trancar la vía (…) tengo que salir casi a las 4 de la mañana para traer a mi nieta, a veces llego tarde al trabajo porque yo vivo en Suba, imagínese, nos queda muy lejos”, dijo Gloria Alzate, otra de las madres.

Este primero de junio, circuló un comunicado de la Secretaría de Educación respecto a lo ocurrido en la jornada de ayer, en donde la entidad señala que un equipo de profesionales se dirigió al lugar para escuchar las peticiones y solicitudes de las familias manifestantes, con el fin de revisar caso por caso y brindarles una solución oportuna.

La entidad manifestó que a partir de la segunda semana de junio se pondrán al servicio de los estudiantes de este colegio otras cuatro rutas, a parte de las cinco que ya están en operación.

Asimismo, la Secretaría de Educación del Distrito, acordó una nueva reunión con los padres de familia en los próximos días. Debido a las reiteradas informaciones sobre presuntos incumplimientos en la prestación del servicio de rutas escolares en lo que va del año, la entidad señaló que la contingencia de la operación se generó porque los transportadores presentaron dificultades con su parque automotor debido a circunstancias de la pandemia por COVID-19.

La secretaría le prometió a los padres que se pondrán en servicio otras cuatro rutas en este mes de junio. Según la Alcaldía, “al realizar una comparación entre las vigencias 2021 y 2022, se ha presentado un aumento de aproximadamente un 93% de beneficiarios de las diversas estrategias de movilidad escolar, pasando de 29.949 estudiantes en recorridos casa-colegio-casa en 2021 a 57.753 estudiantes en 2022″.

