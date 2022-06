Desafío The box: con ritual los integrantes de Alpha buscan ‘limpiarse la mala suerte’

Captura video Caracol Televisión

Terminó un nuevo ciclo en el Desafío The Box, un periodo de cuatro pruebas en las arenas en el que el equipo morado no tuvo buenos resultados. Antes de la última prueba, Tarzán, líder de Alpha, decidió hacer un ritual con plantas para, según él, “sacar la sal” que condenó al equipo con un chaleco de sentencia, sin comodidades, sin servicios y comiendo solo chontaduro.

Los últimos ciclos no han sido los mejores para el equipo, luego de que su alianza con Beta se disolviera, a los morados les llegaron todos los chalecos de sentencia y los castigos, lo que dejó por fuera a su integrante Beto. Para llegar a la última prueba, la de ‘Premio, Sentencia y Castigo’, complentamente renovados, el capitán de Alpha fue en busca de unas plantas y agua.

Mientras tanto, sus compañeros estaban tendidos en el suelo de la vivienda y hablando de posibles estrategias a la hora de competir en el ‘Box Amarillo’, en el que les tocaba ese día. “¿Qué es eso?”, cuestionaron al verlo con varias hojas en la mano y un vaso de agua.

“Voy a hacer un ritual a ver si se nos quita esta saladera que tenemos”, expresó el desafiante costeño y causó risas entre sus compañeros que decidieron apoyar la actividad.

El capitán inició con Okendo, por considerar que él era el ‘más salado’ del equipo. Luego siguió con Alexa a quien le manifestó que con este ritual podría tener “mejor puntería” en las pruebas, recordando que en el desafío anterior, en el Box Azul, habían perdido debido a que ella nunca pudo encestar una pelota sobre una cesta que estaba elevada en la piscina.

Por su parte, a su compañero Otoniel, el único sentenciado del equipo, le deseó que ganara en el ‘Desafío a Muerte’ y que sacara a todos los otros sentenciados, que son del equipo Gamma. Continuó con Karina, una basquetbolista profesional a la que le pidió que demostrara sus habilidades en ese deporte, puesto que cuando las pruebas se han tratado de esto la llanera tampoco ha dejado ver su talento.

El ritual terminó con un baño realizado por el equipo al capitán, quienes le desearon “que deje esa bipolaridad, que se levante a Karol y que deje la mala suerte”. Al unísono, todos los integrantes de la casa morada gritaron “fuera sal”.

Luego la conversación se puso más seria y los integrantes del equipo quisieron saber si alguno de ellos realmente creía en ese tipo de rituales. Tarzán reveló que tuvo unos años de su vida en los que tuvo mucha mala suerte, “una vez me senté enm la cama y se rompió, eso ya fue el colmo. Entonces mi mamá me hizo unos baños con unas hierbas, no sé si funcionó, pero la situación mejoró”.

Otoniel, que es del Amazonas, señaló que en su sitio natal si lo bañan y lo ‘rezan’ en el Maloka. Por su parte, Alexa dijo que creía en el poder curativo del mar, razón por la que puede pasar mucho tiempo en el agua; mientras que Karina confesó haber hecho un ritual con pétalos de rosa cuando estaba en la Universidad, “lo hice con una amiga, porque estábamos demalas en el amor”.

Por su parte, Karol dijo que nunca lo había hecho, pero que sabía qe en su deporte, el atletismo, era muy común utilizar esos baños para sentirse mejor o también recurrir a rituales para perjudicar a la competencia. “Eso se ve mucho, los baños y también las cosas feas, en el carril de los competidores”, reveló la competidora.

A pesar de los intentos del equipo por mejorar su suerte, en la última prueba el ganador fue Beta, el equipo que se alzó con 75 millones de pesos tan solo en este ciclo, ya que ganaron todas las pruebas.

