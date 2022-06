“A todo marrano le llega su navidad”: dura crítica de Iván Mejía tras la derrota de la selección Colombia Sub-20

En imagen, el periodista deportivo colombiano Iván Mejía. Foto: captura de pantalla (Win Sports)

La selección Colombia Sub-20 comenzó con una derrota su camino en el Torneo Maurice Revello, antiguamente conocido como Esperanzas de Toulón, en territorio francés. La ‘tricolor’ igualó 1-1 en los 90 minutos contra la selección de Comoras, pero terminó cayendo en los lanzamientos desde el punto penal (5-4).

El combinado ‘cafetero’ abrió el marcador a los cinco minutos por medio del Alexis Manyoma, considerado como una de las figuras del encuentro. Gustavo Puerta desbordó por la banda izquierda y envió un centro a la cabeza del delantero, quien remató al palo de la mano derecha del guardameta. El empate de los africanos llegaría al minuto 16, luego de que Zaid Amir efectuara un remate de media distancia que pegó en el travesaño e ingresó a la portería.

Tras la caída en la primera fecha del campeonato, el reconocido periodista Iván Mejía se manifestó a través de sus redes sociales, donde cuestionó la labor adelantada por los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF). Entre los personajes que señaló aparecen Ramón Jesurún y Álvaro González Alzate, presidente y vicepresidente de la organización deportiva, respectivamente.

“Derrota de la selección juvenil ante la portentosa selección de Comoras. Pero, Don Ramón y GONZALEZ son los ‘dueños’. A todo marrano le llega su navidad”, sotuvo el comunicador en su cuenta de Twitter.

Captura de pantalla

Anteriormente, Mejía había apuntado contra los directivos de la FCF por la eliminación de la selección Colombia de mayores del Mundial de Catar 2022. Según manifestó, aunque a la ‘tricolor’ llegue un nuevo técnico, tras el fallido proceso de Reinaldo Rueda, el proyecto de la institución es “incierto”.

“Sin planificación y sin trabajo de campo es imposible triunfar. Salió Rueda, la víctima de turno, ya llegará otro, pero el covid dirigencial sigue ahí. No hay relevos , el presente es malísimo y el futuro es incierto porque sin sembrar no hay cosecha”, sentenció.

Jesurún se pronunció sobre este tema en diálogo con el programa ‘6AM Hoy por Hoy’ de Caracol Radio, calificando el ciclo de Rueda como “no exitoso”, pese a reconocer que es un gran entrenador. En su momento, el dirigente barranquillero pidió mesura respecto a la contratación del próximo entrenador, quien tendrá la misión de llegar a Colombia a la Copa del Mundo del 2026.

“Se termina en ciclo, un periodo que no fue exitoso, todos apuntábamos en su cabeza a clasificar y el proyecto no se logró, y este lunes, de común acuerdo, y más por decisión casi de él, quedó terminada la relación con Rueda, agradeciéndole todo lo que hizo, los esfuerzos que se hicieron, pero en lo deportivo no se lograron los objetivos que teníamos y fue doloroso, porque se trata de un gran ser humano y no es fácil tomar estas decisiones”, indicó.

Fotografía de archivo en la que se registró al presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún. EFE/Mauricio Dueñas

Cabe recordar que el pasado 1 de abril Jesurún fue nombrado como miembro principal del Consejo Mundial de FIFA, con lo cual ahora hace parte de los cinco representantes de Sudamérica. Este órgano está encaminado a la toma de decisiones de la organización y está conformado por un presidente (Gianni Infantino), ocho vicepresidentes y 28 miembros.

En la segunda fecha del Torneo Maurice Revello, el viernes 3 de junio, Colombia se medirá a su similar de Argelia en el mismo estadio en el que empató ante Comoras. El balón rodará desde las 10:30 de la mañana, hora colombiana. Este mismo día, pero a las 7:00 de la mañana, jugará Comoras ante los líderes, Japón.

SEGUIR LEYENDO: