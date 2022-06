Las versiones de una doctora y de la policía que favorecen la versión del futbolista Sebastián Villa

Soccer Football - Argentina Primera Division - Final - Boca Juniors v Tigre - Estadio Mario Alberto Kempes, Cordoba, Argentina - May 22, 2022 Boca Juniors' Sebastian Villa REUTERS/Agustin Marcarian

A mediados de mayo el colombiano Sebastián Villa, jugador de Boca Juniors, volvió a estar en el centro de la polémica luego de haber sido denunciado por agresión sexual, tentativa de homicidio y violencia de genero en Argentina. Esta es la segunda vez que el atacante se ve envuelto en problemas legales en el país al sur del continente por agresión en contra de sus parejas.

Una mujer, cuya identidad permanecerá de manera anónima, entabló una demanda por los cargos de tentativa de homicidio, agresión sexual y violencia de genero. Los hechos habrían ocurrido el 26 de junio del año pasado, cuando el futbolista mantenía una relación sentimental con la mujer. En el relato de la acusación realizada por la mujer (iniciales R. D.) se advierte que Villa habría abusado de ella después de haber asistido a un asado con un grupo de jugadores de Boca, en el domicilio del futbolista colombiano.

Luego de varios días de la denuncia en contra del futbolista colombiano y los respectivos procesos judiciales, este martes se conocieron dos versiones a favor del jugador de Boca. Según el portal deportivo Marca, la doctora Raquel Santa Cruz, del Hospital Penna en Buenos Aires, quien fue la encargada de atender a la joven denunciante, informó que no sufrió ningún tipo de abuso. Esto fue confirmado luego de realizar un examen ginecológico de rutina.

Cabe resaltar que la semana pasada, otra profesional de la salud ya había anunciado que la posible víctima no había sufrido ningún tipo de violencia sexual. Esto lo dijo, también, luego de obtener los resultados de los exámenes ginecológicos, los cuales se mostraron ‘normales’.

Por el momento, al colombiano le pidieron que fuera al psiquiatra. Una cita que tendrá lugar este jueves en la mañana con un especialista del Ministerio Público Fiscal como testigo.

Por otro lado, ayer también se conoció el testimonio de dos policías que beneficiaría la versión del jugador colombiano de Boca Juniors. De acuerdo con lo publicado por el diario Clarín : “Dos efectivos de la policía bonaerense dijeron ante la Justicia que no recuerdan haber concurrido al country “Venados II” de la localidad de Canning la noche del 26 de junio del año pasado ante una denuncia por abuso sexual, tal como lo había asegurado la joven que denunció a Sebastián Villa. El Ministerio de Seguridad bonaerense reveló que no existe llamado al 911 con las características señaladas la noche del 26 de junio del año pasado, dijeron las fuentes consultadas”.

La denuncia en contra de Sebastián Villa

Según pudo corroborar Infobae, la presentación ya se le otorgó a la oficina de un fiscal especializado en violencia familiar y de género, abusos sexuales y delitos conexos a la trata de personas. Entre otras líneas, el escrito de la damnificada, al que Infobae tuvo acceso, manifiesta que en el marco de una escena de celos, y luego de haber ingerido más de una botella de whisky inició el episodio:

“(Villa) comienza acariciarme el pelo, me seca las lágrimas y me empieza a besar, pero acto seguido me aprieta devuelta la mandíbula con mucha fuerza, impidiéndome respirar por muchos segundos hasta que logré zafarme de esa situación, y me muerde de manera violenta los labios. En esos momentos pensé que pretendía matarme”. La mujer afirmó que fue abusada por el jugador y que durante esa agresión se fue “quedando sin aire” producto del accionar de Villa.

