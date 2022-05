Video: “No me estoy lucrando con los intereses”, Juliana Calderón respondió a las críticas por créditos para sus productos

Tomada de Instagram @julianacalderon12

Las redes sociales han servido para que un buen número de influenciadores promocionen sus productos y sean los principales protagonistas de las polémicas más sonadas del mundo del entretenimiento nacional.

En su más reciente aparición, Juliana Calderón mencionó que estaba entregando algunos créditos para los emprendedores que quieren adquirir sus keratinas. Tiempo después de haber realizado el anuncio, la empresaria fue víctima de sus detractores, quienes la criticaron y aseguraron que la joven se estaba lucrando con los intereses que cobraba.

Ante tales señalamientos, Calderón decidió salir al paso de las críticas y compartió una publicación a través de sus ‘InstaStories’ en la que aseguró que esas acusaciones en su contra eran mentira y que todo lo que hace es en beneficio de los emprendedores que no tienen el dinero completo para adquirir las keratinas.

“La gente cree que porque yo les doy crédito me estoy lucrando con intereses, eso es falso. Yo les estoy dando esa oportunidad a toda la gente que no tiene toda la plata reunida para que puedan comprar la keratina, a cuotas, sin intereses, sin cuota inicial, yo no me estoy lucrando para nada”, mencionó Juliana Calderón.

Las reacciones a la aparición de Juliana Calderón en redes sociales para defenderse de las críticas de sus haters fueron recopiladas por los portales de entretenimiento que se encargan de seguirle los pasos a las celebridades y allí ha sido blanco de señalamientos, aunque otros salieron en su defensa.

Algunos de esos comentarios son: “pues a mí no me cobraron ni un peso más, el precio de las tiendas es igual que a crédito, sin intereses”; “me cae muy bien esta chica, ojalá le vaya muy bien en su negocio”; “pues ojalá las venda todas, negocio es negocio y nadie quiere perder”; “lo que necesita es salir de ese ponche, todas las keratinas las tiene guardadas en la bodega”; “y si se está lucrando qué, ese es el negocio”, entre otros.

Aquí la respuesta de Juliana Calderón :

La empresaria respondió que no se está lucrando por ofrecer esta alternativa de compra

Cabe mencionar que Juliana Calderón al igual que su hermana, Yina, han protagonizado varios enfrentamientos en redes sociales con Epa Colombia, pues hace un año en la Feria ExpoBelleza que se realizó en Medellín. Allí, las empresarias quedaron ubicadas en el mismo pabellón, e incluso, estuvieron a pocos metros y los videos que circularon en ese momento, daban muestra de lo que cada una hizo para llamar la atención de sus compradores.

En ese momento, también se acusó a Yina Calderón de asistir tomada al evento de belleza y en el cual regaló varias de las keratinas que tenía su hermana en el stand e incluso, los videos daban muestra que obsequió algunas de sus fajas.

En vista de esos sucesos, recientemente Yina Calderón confirmó su presencia en la versión que se realizará este año, pero confesó que tenía miedo de no poder asistir debido al comportamiento que tuvo en la edición de 2021,

“Realmente creo que el pleque pleque con esa señorita fue por keratinas, nosotros no vamos a dejar de ir las dos marcas, entonces este año 2 x 1, keratinas Juliana Calderón y fajas Yina Calderón (...) el año pasado fuimos noticia por todo lado”, agregó la empresaria.

