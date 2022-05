MasterChef Celebrity Colombia: La molestia de Isabella Santiago con Manuela González

Isabella Santiago en MasterChef Celebrity Colombia 2022. Foto: Captura de pantalla Canal RCN

La presión y tensión siempre son factores que están presentes en los programas de telerrealidad sin importar su temática. En el caso de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ (2022), por ejemplo, los concursantes siempre van en una carrera contrarreloj para realizar sus mejores preparaciones culinarias y, en uno de los retos más recientes, debían realizar una prueba en tres etapas, en la última de ellas el plato a presentar eran unas croquetas con su respectiva salsa, todo en tiempo récord porque solamente dos de los seis participantes realizando el reto lo ganarían.

De este modo, cada vez que alguien terminara de hacer sus croquetas tenía que hacer fila hasta que los jurados -los chefs Nicolás de Zubiría y el chileno Christopher Carpentier, Jorge Rausch estuvo ausente en esta oportunidad- lo llamaran para revisar el plato, si estaba mal ejecutado lo devolvían y el participante debía mejorarlo, arreglar lo que estuviera mal o, en el peor de los casos, empezar desde cero. Y así sucesivamente todos iban haciendo su fila.

Entonces, tras algunos intentos Ramiro Meneses (actor y director) volvió a mostrarle sus croquetas a los jurados y mientras estos las revisaban, detrás del paisa se vio a Isabella Santiago (actriz venezolana) esperando en la fila para pasar. Cuando Nicolás de Zubiría y el chileno Christopher Carpentier concordaron en que Meneses era el primer ganador del reto, luego se vio a Isabella Santiago reclamarle a Manuela González (actriz) por quitarle su puesto.

“Yo estaba antes y mi plato estaba acá esperando”, fue el comentario que le soltó la venezolana a su colega, sin embargo, ésta le respondió: “Pero te fuiste, es quien esté aquí de primeras mi amor, sorry”.

Isabella Santiago y Manuela González en MasterChef Celebrity Colombia 2022. Foto: Captura de pantalla del Canal RCN

Posteriormente, fue Manuela González la llamada por los jurados para la revisión de su plato, mientras la actriz estaba esperando su calificación, Isabella Santiago dio gran cuenta de su molestia con la actriz en vista de su gestualidad. Finalmente, Zubiría y Carpentier aprobaron a González y fue la segunda y última ganadora del reto, por lo tanto, Isabella perdió por un pelo su oportunidad de salir victoriosa en la misma prueba.

Empero, más allá de expresar su molestia por medio de gestos, la también modelo venezolana quiso decir algunas palabras públicamente frente a los jurados, Manuela González, demás compañeros y Claudia Bahamón, quien se desenvuelve como presentadora del reality gastronómico.

“Si uno es honesto, la verdad, uno cumpliría... yo me paré ahí, dejé mi plato, fue solo un segundo, pero no pasa nada... yo tenía mi turno ahí, pero normal, no pasa nada... si hubiese sido yo, yo no lo hago, si la posición hubiese sido de ella, yo nunca hubiese hecho eso”. Aparentemente, la actriz había empezado a hacer su fila, pero abandonó por un breve momento su lugar dejando su plato como una garantía de que estaba en turno.

Ante sus palabras, Nicolás de Zubiría quiso recordar las reglas de la prueba: “Lastimosamente no dependía de Manuela, sino de las reglas del juego, las reglas dicen que la persona que está en fila es la persona que pasa, no la persona que está en estación. Tú estabas en estación, dejaste el plato acá, lastimosamente no estababas, Manuela llegó primero...”.

González también quiso tomar partido de la situación y aseguró que ella solo siguió las reglas y no se había percatado de que su compañera había “dejado algo” en el lugar de la fila.

¿Qué famosos participantes continúan en MasterChef Celebrity Colombia 2022?:

El reality gastronómico, presentado ante la audiencia colombiana por cuenta del Canal RCN, lleva presente en la pantalla desde medidados de febrero pasado. Al día de hoy son diez los famosos concursantes que siguen en pie en la producción, es de recordar que inicialmente eran 22:

Ramiro Meneses (actor y director), Manuela González (actriz), Isabella Santiago (actriz venezolana), Tatán Mejía (motociclista), Aída Morales (actriz), Carlos Báez (actor), Cristina Campuzano (actriz), Corozo (trovador), Estiwar G (influencer) y Chicho Arias (comediante).

SEGUIR LEYENDO: