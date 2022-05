Luis Gilberto Murillo, el “vice” de Fajardo, adhirió a la campaña de Gustavo Petro: “Estamos abriendo el poder al pueblo negro en Colombia”

Luis Gilberto Murillo, el “vice” de Fajardo, se va con Petro en segunda vuelta. Foto: campaña Petro.

Luego de que Sergio Fajardo se quemó en las elecciones presidenciales del pasado domingo 29 de mayo con poco más de 888 mil votos, su fórmula vicepresidencial, Luis Gilberto Murillo, anunció que votará en el balotaje por el candidato Gustavo Petro, quien resultó vencedor de la primera vuelta con más de 8.5 millones de votos.

La adhesión de Murillo se dio durante la mañana de este martes 31 de mayo en presencia de Petro, su fórmula vicepresidencial Francia Márquez, la jefe de debate de esa campaña Katherine Miranda y el presidente del partido Colombia Renaciente, John Arley Murillo.

“El Acuerdo de Paz cambió la democracia en el país y eso nos motiva a dejar las pequeñas diferencias a un lado. Hoy hacemos un acuerdo para construir el país de la paz y la tranquilidad. El país del futuro”, señaló Murillo, quien también fue ministro de Medio Ambiente y gobernador del Chocó.

Además, dijo que “estamos en un momento donde la hoja de ruta del país evidencia que se quiere un cambio” y por eso considera que lo representa el aspirante del Pacto Histórico.

“Hoy llegamos, a este proyecto, desde la mirada del centro ideológico de raíz popular, el poder de las regiones, que son quienes han marcado esta campaña y evidenciando que es importante la transformación de la institucionalidad, la sociedad”, destacó Murillo, quien de una vez ve a Petro y Márquez como los jefes del próximo Gobierno.

En otros apartes del evento, Gustavo Petro tomó la palabra y destacó el talante de Murillo, quien representa un importante sector de la Coalición Centro Esperanza en la campaña del candidato del Pacto Histórico y que fue el gran vencedor en los comicios del pasado domingo.

“Luis Gilberto tiene una experiencia en el ambiente. Con él nos tocará ver cómo suspender el fracking en Colombia, cómo protegemos nuestros páramos”, indicó el aspirante, quien dijo que Murillo representa la “lucha del pueblo negro” y que con ayuda de todos los que conforman a su coalición buscarán reivindicarlos.

“Aquí estamos abriendo el poder al pueblo negro en Colombia después de cinco siglos y de una fecha aún muy reciente de la liberación de los esclavos. Este es el cambio real en la sociedad colombiana donde estarán arriba los de abajo. Que los herederos de la esclavitud puedan gobernar a Colombia y no solo los herederos de los esclavistas. Que podamos construir un país multicolor, de tú a tú, entre iguales, el poder negro es una realidad”, resaltó Petro.

Así mismo, destacó el trabajo que su fórmula vicepresidencial ha logrado con las comunidades afrocolombianas, negras y palenqueras. “Se puede hablar mucho en el discurso pero si la mujer no hace leyes, no gobierna, es carreta. Si el pueblo negro no gobierna, no hace parte de las decisiones nacionales y no logra decidir sobre sus territorios no hay igualdad ni cambio en Colombia”, mencionó.

Francia Márquez, por su parte, también celebró la llegada del vice de Fajardo a su proyecto político con el que podría llegar a ser la vicepresidenta de Colombia en reemplazo de Marta Lucía Ramírez, también canciller de la República.

“Gracias por este momento importante, donde nos colocamos del lado correcto de la historia. Una historia que tiene que escribirse para el logro de la paz. Iniciamos un camino de la paz, pero esta no se ha concretado. Es un clamor, un grito desesperado que hoy sale de los territorios, donde la gente está sufriendo a costa del conflicto armado”, señaló la también lideresa social, quien dijo que llegada de Colombia Renaciente a su campaña le dará un gran apoyo a su campaña para la segunda vuelta.

