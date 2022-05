David Ospina espera al Real Madrid, pero el presidente del Napoli afirma que quiere contar con él para la siguiente temporada

El portero colombiano sigue sin definir su futuro y estaría a la espera del Real Madrid. Foto: REUTERS/Ciro De Luca

La temporada de fútbol en Europa llegó a su fin y el Napoli pudo conseguir la anhelada clasificación a la Champions League de la siguiente temporada. Aunque la ventana de transferencias aún no está abierto, desde ya muchos equipos se preparan para los retos que deberán afrontar en la 2022/ 23. Es por esta razón que una de las grandes inquietudes y quien puede llegar a ser uno de los protagonistas del mercado es el portero David Ospina.

El guardameta colombiano fue una de las piezas claves en Napoli que terminó en la tercera posición de la Serie A con 79 puntos, lo que le garantizó un cupo a la siguiente edición de la Champions League. En las últimas semanas el futuro del colombiano ha sido uno de los temas de los que más se habla en la previa a la apertura del mercado de pases en Europa. Su futuro es incierto y hasta hace unos días su salida parecía inminente.

El colombiano disputó en total 33 partidos con Napoli, 31 por Serie A, uno por Copa Italia y otro por Europa League, siendo esta una de las temporadas más regulares para el exjugador de Atlético Nacional, quien no tenía tantos minutos en el campo de juego desde el 2012 cuando vestía los colores del Niza en la Ligue 1 de Francia. A todo esto se suman los múltiples compromisos que disputó como arquero titular de la Selección Colombia en las Eliminatorias y la Copa América.

El colombiano está a unos días de quedar sin un contrato vigente con Napoli, quien de acuerdo con su presidente, Aurelio De Lairentiis, ya le realizó una propuesta, sin embargo, algunos medios señalan que uno de los grandes interesados por Ospina es el Real Madrid, actual campeón de la Champions League, razón por la cual el guardameta antioqueño no habría tomado una decisión definitiva.

En una entrevista con la Gazzeta Dello Sport, el presidente del club italiano se refirió al momento de David Ospina, fue enfático al señalar que ya hicieron una oferta al colombiano, pero que no serán ambiciosos con respecto a esta propuesta. Algunos medios italianos señalaron que la intención del club es darle más protagonismo al portero Alex Meret, quien se perfilaba hasta hace algunos pocos años como uno de los grandes porteros de Italia.

“He hablado con David Ospina y estoy esperando una respuesta. Lo mismo para Fabián Ruiz, he hecho una oferta. No queremos vender a nadie, pero no vamos a quebrar el banco. No nos estamos volviendo menos ambiciosos, pero necesitamos volver a la normalidad después de los problemas financieros de los últimos años”, afirmó el presidente del club al medio italiano.

El colombiano tuvo una temporada destacada en donde fue el arquero titular del club italiano. Foto: REUTERS/Massimo Pinca

De acuerdo con el medio italiano Calcionapoli24, el club no está dispuesto a incrementar la oferta de su contrato que vence en el mes de junio, ya que el colombiano está a la espera del Real Madrid, club que podría perder en el siguiente mercado de pases a su segundo portero, Andrey Lunin, quien estaría buscando un club que le brinde la posibilidad de tener más minutos en el campo de juego. El medio asegura que, “de no llegar esta oferta, Ospina podría abandonar sus solicitudes y aceptar una oferta del Napoli”.

Por otra parte, el periodista Diego Picó, del diario Marca, afirmó que otro de los interesados en el colombiano es el Villarreal, quien al parecer tiene intenciones de sentarse a negociar con el colombiano, ya que su actual portero, Sergio Asenjo, no seguirá en el club español, razón por la cual estarían buscando un sustituto de alto nivel y que esté pasando por un gran momento como es el caso del exjugador de Atlético Nacional Por ahora se espera que la situación del antioqueño se aclare en los próximos días y defina cuál será su futuro.

