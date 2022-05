“Petro solo puede ganar con fraude, comprando votos con millones de dólares de la mafia”: Pacho Santos

Francisco Santos, exembajador de Colombia en Estados Unidos, habló con Infobae sobre el ponarama electoral en el país tras la primera vuelta presidencial. Foto: AFP/archivo

En la mañana de este 30 de mayo, el ex vicepresidente y exembajador de Colombia en Washington, Francisco Santos, publicó un hilo de mensajes en su cuenta de Twitter, donde analizó los resultados de la primera vuelta presidencial, que dejó como ganadores a Gustavo Petro (Pacto Histórico) y Rodolfo Hernández (Liga de Gobernantes Anticorrupción), quienes volverán a enfrentarse en las urnas el 19 de junio.

Entre algunos de estos temas, Santos explicó que se avecina una “andanada brutal” contra el ingeniero santandereano, al ser quien puede derrotar a Petro en la segunda vuelta. Además, enfatizó que el líder del Pacto Histórico es el nuevo oxígeno “en la ecuación de Maduro y demás mafiosos del continente”.

Santos dialogó con Infobae sobre las opciones reales de Hernández de convertirse en el nuevo presidente de Colombia, los peligros que corre, cuál será el papel del uribismo y la única manera en la que Petro podría revertir la tendencia electoral.

Infobae: Respecto al hilo que publicó recientemente en su cuenta de Twitter, en el que analizó lo ocurrido el 29 de mayo, ¿realmente veía a Rodolfo Hernández metiéndose en segunda vuelta?

Francisco Santos: Hace unos días hice una exposición en una universidad en Miami (Estados Unidos) diciendo exactamente eso, que Rodolfo Hernández iba a ser el candidato que pasaba a la segunda vuelta por un tema de voto útil. Mucha gente que puede tener mayor afinidad con Federico Gutiérrez sabe que el objetivo es derrotar a Gustavo Petro, porque Petro lo que hizo fue generar odio, destrucción, lucha de clases. Nunca construyó nada, nunca tendió un puente. Todo era ‘yo, yo, yo’, y en ese escenario cualquiera que tuviera mayor posibilidad de ganarle a Petro era el que iba a pasar a segunda vuelta. Y en estos últimos 15 días ese fenómeno se consolidó y eso pasó.

Hay un apartado de su análisis en el que, afirma, no se debe descartar la eliminación física de Rodolfo Hernández, ¿cree que la integridad física del candidato corre peligro?

Absolutamente. Y se lo digo sin titubear. Él hoy es un obstáculo en el objetivo más grande de la izquierda más radical de América Latina en el país más importante para ellos. Es el gran obstáculo. Ahí, sume a ELN, FARC, narcos, Maduro... el enemigo número uno ahorita no es Álvaro Uribe, es Rodolfo Hernández. Hay que protegerlo como nunca se ha protegido a un candidato presidencial.

¿Qué posición debería tomar Rodolfo Hernández respecto al uribismo?

Nada. El uribismo no debe proponerle nada al ingeniero. El uribismo cumplió un ciclo de 20 años y va a tener que repensar qué es lo que tiene que construir para las próximas elecciones. Rodolfo lo que tiene que hacer es decir: “El que quiera venir, venga, yo no doy nada a cambio, aquí estoy y esto es lo que yo represento”. Yo le digo, esos cinco millones de votos llegan solitos, y el primero que va a estar ahí soy yo, pero sin pedir nada. Como lo dijo Federico, que creo que mostró una grandeza en la derrota como pocas veces he visto.

Hoy, Rodolfo tiene 11 millones y medio de votos y Petro ocho y medio, esa es la verdad. ¿Dónde Petro puede conseguirse tres millones de votos? No tengo la menor idea. O sí la tengo: comprando con cientos de millones de dólares de la mafia, comprando esos votos en muchas zonas de Colombia. La única manera en la que Petro puede ganar esta elección es con un fraude a través de compra de votos.

¿Petro ya tocó su techo y ahí se va a quedar?

En cuatro años subió 400.000 personas. Ya, ese es el techo. Y esa es una gran lección para la izquierda colombiana. Usted no llega con el odio, destruyendo. Es una lección para las Farc, el ELN, la primera línea, todos esos sinvergüenzas: destruyen en lugar de crear. Petro jamás va a ser presidente de Colombia, porque él construyó su imaginario sobre la base de que hay que destruir al otro. Y esa imagen, hoy, es mucho más poderosa como narrativa negativa.

¿Colombia no quiere a Gustavo Petro o a un presidente de izquierda?

A Gustavo Petro. El tema es Petro. Si el candidato de la izquierda es un tipo como Ricardo Lagos (expresidente de Chile) habría ganado en primera vuelta con 11 millones de votos. Aquí el problema tiene nombre y apellido propio, y es lo que él construyó, porque él siempre construyó desde la destrucción y el odio. Pero ese lenguaje, esa carrera política, tiene un límite, y eso es lo que le mostraron los colombianos.

Rodolfo Hernández está preparado para ser el próximo presidente de Colombia?

Todo depende de con quién se rodee. Rodolfo llegó sin ningún partido político, llegó solo. Él no tiene ninguna atadura. Petro tiene muchas más ataduras a las mafias políticas. Entonces tiene total libertad de escoger la mejor gente para gobernar y eso finalmente es lo que genera un buen gobierno. Es un hombre con trayectoria, preparado, ingeniero, fue alcalde, tiene una historia que le sirve para eso. Ser presidente es otra cosa, pero si usted me pone a decir quién está más preparado entre Gustavo Petro o Rodolfo Hernández, a mi no me cabe la menor duda que Rodolfo Hernández.

