Ovy on the Drums, el hombre detrás del éxito de Karol G y otros famosos artistas

El paisa reveló que quiso ser futbolista y en su infancia hacía videos para internet imitando a sus artistas favoritos| Foto: cortesía Agencia Jaque

Daniel Echavarría Oviedo, mejor conocido en la industria musical como Ovy on the Drums, es una de las estrellas más importantes del género urbano y muestra de esto es que se ha apoderado de las primeras posiciones en los más importantes listados de Billboard: puesto uno en Latin Songwriters y Latin Producers, tres en Hot 100 Global Producers y 22 en Hot 100 Global Songwriters; convirtiéndose así en el productor latino número uno a nivel mundial por 17 semanas consecutivas.

Además, recientemente fue reconocido por los Premios Nuestra Tierra 2022 como el mejor productor del país. Motivos por los cuales Infobae Colombia conversó con el músico antioqueño y aprovechó para conocer más sobre su historia de vida, así como de sus proyectos a futuro.

“De niño hice mi preescolar y la primaria en un colegio del barrio Antioquia, en Medellín. Ya como a los 13 años me fui de la casa de mi mamá para irme a vivir con mi papá en el barrio San Javier, donde crecí y viví gran parte de mi adolescencia, lo cual me formó mucho como persona”, recordó.

Sin embargo, estas no fueron los únicos planteles educativos que conocieron a Daniel Oviedo, pues debido a su mal comportamiento y a los constantes cambios de vivienda, tuvo que rotar por varias instituciones.

“También me echaron del Instituto San Carlos de La Salle por indisciplina, era un colegio muy bueno y todo, pero no me quisieron recibir más; entonces me fui a estudiar en uno de los colegios donde había hecho mi primaria, que se llama La Salle de Campoamor. Yo era muy inquieto en esa época, era muy cansón e hiperactivo, pero a pesar de todo eso era buen estudiante, la verdad”, agregó.

Además, dejó saber que su sueño siempre fue el de ser futbolista profesional, pero jamás se le dio una verdadera oportunidad en este deporte. Y aunque nunca llegó a imaginarlo, la música era su futuro.

“Algo muy curioso, de lo que me acabo de acordar y que nunca lo había contado, es que yo hacía videos para internet con mis primos en los que nos vestíamos como reguetoneros y salíamos arremedando a los cantantes. Los editábamos en Movie Maker y lo subíamos a YouTube. No sé que se habrán hecho pero eso sí lo hacía cuando era un niño”, explicó el paisa.

Foto: cortesía Agencia Jaque

En cuanto a sus primeros acercamientos con la música, Ovy on the Drums le contó a Infobae Colombia que todo se dio hace más de 10 años, cuando optó por estudiar ingeniería de sistemas, porque el hermano de un amigo suyo (a quien considera uno de sus ángeles) le mostró por primera vez que se podía hacer música desde un programa conocido como FL Studio.

A partir de ese momento, y aun cuando no tenía ni idea de cómo desenvolverse en esta plataforma, comenzó a practicar y a crear sonidos sin saber qué era lo que realmente estaba haciendo. Fue entonces cuando decidió estudiar creación musical en una universidad de Medellín, para así perfeccionar su técnica y ampliar sus conocimientos.

“Yendo allá a aprender de música conocí a otros ángeles en mi vida, qué son mis hermanos de ‘La compañía’. Yo a ellos les buscaba el lado, me metía a sus clases sin que fueran las mías, porque ellos estaban más avanzados que yo, entonces resultaron siendo un eje importante porque con ellos yo conocí un estudio por primera vez, conocí a muchas artistas grandes y me enseñaron mucho de música. Después de eso y con mis propias bases monté un estudio casero, donde trabaje con muchos artistas a quienes la verdad les agradezco con mi vida porque sumaron mucho, entre ellos Landa Freak, Final y Shako”, aseveró Daniel Echavarría.

Posteriormente, la popularidad de Ovy on the Drums fue creciendo cuando comenzó a trabajar de la mano con artistas como Tinto, Andy Rivera y Gaviria. No obstante, el primer roce con el éxito mundial lo logró como productor y compositor de la canción ‘Ahora Me Llama’ (Karol G y Bad Bunny), que además de convertirse en una de sus más destacadas creaciones, le dio la oportunidad de estar a cargo de la producción completa del álbum Unstoppable, lanzado en 2017 por la ‘Bichota’.

Ovy on the Drums y Karol G

Ya para 2020, el hombre nacido en Medellín le dio gran enfoque a su carrera como artista y lanzó grandes temas como ‘Inolvidable’ junto a Béele, ‘Sigo Buscándote’ con Mau y Ricky, ‘Miedito o qué’ al lado de Danny Ocean y Karol G, entre otros. Mientras que a finales de 2021 estuvo a cargo de la producción del álbum ‘Nueve’ de Micro TDH.

Recientemente formó parte de hit mundial ‘Provenza’ (Karol G), así como del éxito ‘Tendencia Global’ (Blessd y Myke Towers), y lidera la compañía musical conocida como Big Ligas, en la cual trabaja también con Paulo Londra.

Ed Sheeran, Paulo Londra y Ovy on the Drums