“Le toca hacer caso porque si no, yo le ando duro”: mamá de Rodolfo Hernández

La mamá de Hernández le habría dicho que "estudiara para ser un ingeniero y no un político”. Foto: @ingrodolfohdez Twitter.

El paso a segunda vuelta del ingeniero Rodolfo Hernández, candidato a la presidencia por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, fue la sorpresa de la jornada electoral en Colombia.

Que Hernández haya sido el segundo en la primera vuelta con más de cinco millones de votos no solo sorprendió a buena parte de la ciudadanía, a su mamá, Cecilia Suárez de Hernández de 97 años, también la ‘cogió fuera de base’.

De acuerdo con información de W Radio, que habló con la mamá del ingeniero, la señora Cecilia le habría dicho al candidato que “estudiara para ser un ingeniero y no un político”, diciendo también, que su hijo tiene todas las de ganar.

“Yo lo regañé, le dije que no se ponga a meterse en eso, que tiene cómo comer y todo… Le dije que me iba para Miami (si ganaba la Presidencia), para eso tiene señora, uno queda a un lado”, dijo la mamá del ingeniero a Noticias RCN.

La señora Cecilia, que como su hijo no tiene pelos en la lengua y sí un carácter fuerte, advirtió a la ciudadanía (y a su hijo) que “le toca hacer caso porque si no, yo le ando duro” y que lo que no le guste se lo irá diciendo, tal como lo ha hecho toda la vida.

“Lo que no me gusta se lo voy diciendo, porque no me gusta que se meta en lo no debe. Le digo que respete… No todos los días me visita, pero me llama y viene, a mí me pone feliz que él llegue”.

Y también confesó que todavía le ‘llama la atención’ para que “tenga la lengua quieta” y finalizó enviándole un consejo a su hijo, que ahora deberá competir con Gustavo Petro en la segunda vuelta, “Que haga lo que quiera porque ya está viejo, ya no tengo derecho a mandarlo ni darle duro ni nada”.

El guiño del uribismo a Rodolfo Hernández tras la derrota de Federico Gutiérrez

Este domingo 29 de mayo se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Colombia, una jornada tensa y sorpresiva, sobre todo por la salida de Federico Gutiérrez de la contienda por llega a la Casa de Nariño.

Ante el panorama electoral que se dibujó en Colombia para la segunda vuelta, con Gustavo Petro y Rodolfo Gutiérrez compitiendo por llegar a la Presidencia de la República, los demás políticos que aspiraban llegar al cargo y sus simpatizantes empezaron a tomar partido.

Al parecer el candidato del Pacto Histórico la va a tener difícil, pues el tercer candidato más votado en la primera vuelta ya aseguró que se une a Rodolfo Hernández.

“Nosotros no queremos perder el país y no vamos a poner en riesgo el futuro de Colombia y por eso Rodrigo y yo votaremos por Rodolfo”, anunció Gutiérrez hacia las 7:00 p. m. de este domingo 29 de mayo.

Con el anuncio del ahora excandidato por la coalición Equipo por Colombia, varios miembros de la derecha y específicamente del uribismo, empezaron a manifestar su posición frente al panorama electoral.

