“No tumbe a nadie, hermano, que eso no se hace”, el regaño de Charrito Negro a un familiar

Fotografía tomada de Instagram @charritonegrooficial

Luis Alberto Posada, conocido como Charrito Negro, reconocido icono de la música popular y de despecho, famoso por éxitos como ‘Quererte fue un error’, ‘No hay mal que dure cien años’ o ‘Loco por tu amor’, denunció recientemente una situación que le ha venido generando problemas e inconvenientes para su vida personal y carrera artística.

Se trata de una presunta estafa que están haciendo a partir del nombre de Charrito Negro, lo lamentable de esta situación es que sería su hijo Jorge Iván Posada, quien presuntamente estaría engañando a personas a partir de la identidad del icónico cantante de música popular. Según informó el mismo Charrito, estarían ofreciendo espectáculos hasta en el extranjero sin su conocimiento. “Era Jorge Iván Posada el que estaba vendiendo fechas en Canarias y en Colombia”.

Luis Alberto Posada indicó que inclusive hace poco su hijo le había obsequiado un carro, algo que lo hizo desconfiar dado que “Ni me llama, ni me escribe ni me nombra”, indicó el reconocido cantante exhortando a su familiar: “No tumbe a nadie, hermano, que eso no se hace. Yo no le he enseñado eso a usted, así que póngase la mano y no empañe la imagen de su papá”.

El cantante ‘Ojalá y te dure’ indicó a toda su fanaticada estar atentos a las próximas fechas que estén promocionando tanto en el territorio nacional como fuera del país, indicando que desconfíen de las presentaciones que no son organizadas propiamente por él. “Se me arruga el corazón porque mi honestidad y la carrera que he construido ha sido impecable”, indicó Luis Alberto Posada.

El ídolo de la música de despecho recriminó a su hijo, ya que le estaría haciendo un fuerte daño a su trayectoria artística y a su vida personal, debido a que como informó el ‘Charrito Negro’, su carrera ha sido a base de la honestidad y transparencia con su fanaticada. “Usted no tiene necesidad de esto. Siempre ha ido a mi casa con necesidades y yo se las he cumplido. ¿Por qué me está haciendo quedar mal hijo? Explote la sombra de su papá, pero no tumbe a nadie”.

Por otra parte, las estrellas del género Alzate y Pipe Bueno estrenaron la canción “Cayeron todos en ‘El Problema’”.

Los cantantes de música popular Pipe Bueno y Alzate fueron los protagonistas de un duro enfrentamiento en redes sociales por cuenta del incumplimiento de unos acuerdos a los que habían llegado, aparentemente, para un proyecto musical que estaban preparando y los habría afectado a ambos.

“No me venga con esos visajes porque el que me está dejando tirado con la canción es usted. Si usted no la quiere sacar no pasa nada, perro. El tema es que me hiciste quedar quieto sin sacar música, que para la carrera musical de uno es muy importante, no sacamos el tema, me hiciste meter plata y entonces ahorita no, que es que tenés que sacar otras canciones. No jodás”, dijo Bueno.

Por medio de una transmisión en vivo realizada el 16 de mayo, Pipe Bueno pidió a su colega Alzate que se conectara para hacer claridad sobre el malentendido, y en la misma hicieron una revelación: todo formó parte de una estrategia de marketing para el lanzamiento de su canción ‘El problema’ que se presentó el pasado 19 de mayo.

