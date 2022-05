Ingrid Betancourt envió un mensaje para la jornada electoral: “Hoy nace la Colombia del tercer milenio”

Ingrid Betancourt, excandidata presidencial por el partido Verde Oxígeno. Foto: Colprensa

El gobierno del presidente de Colombia, Iván Duque, está ad portas de concluir y la carrera por quién ocupará su lugar como primer mandatario del país se ha llevado a cabo entre varios candidatos presidenciales, los más populares en las encuestas han sido Gustavo Petro (Pacto Histórico), Federico ‘Fico’ Gutiérrez (Equipo por Colombia), Rodolfo Hernández (Liga de Gobernantes Anticorrupción) y Sergio Fajardo (Coalición Centro Esperanza).

Sin embargo, otros candidatos que iban en la misma carrera presidencial se han quedado en el camino y han optado por retirarse de su candidatura, como fue el caso de Ingrid Betancourt, líder del Partido Verde Oxígeno.

La política bogotana informó de su renuncia el pasado 20 de mayo; justo después de que se conocieran los resultados de una encuesta electoral llevada a cabo por El Tiempo y compartida por Guarumo EcoAnalítica. Las cifras mostraron que la ahora excandidata presidencial ocupaba el puesto número cinco en dicha encuesta, detrás de Petro, Gutiérrez, Hernández y Fajardo.

Y, más allá de su renuncia, la representante del partido Partido Verde Oxígeno también comunicó que apoyaría la candidatura de Rodolfo Hernández. Fue así como desde Barranquilla comentó: “He tomado la decisión de apoyar al único candidato que puede derrotar el sistema. La gente que no quiere ni a Fico, ni a Petro, aquí tiene a su candidato. Vamos a unirnos por primera vez en una opción de centro. Por primera vez vamos a unirnos sin maquinarias, solo votos de opinión. Vamos a seguir al líder que le habla al corazón de los colombianos. Yo no lo logré, Rodolfo lo logró. Vamos a ganar en la segunda vuelta”.

No sobra mencionar que, la fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández es Marelen Castillo, quien entre las funciones que ha tenido a lo largo de su carrera se le destaca su reciente vicerrectoría académica en la Universidad Minuto de Dios en Bogotá.

Ahora, en lo que va de la jornada electoral de este domingo 29 de mayo, primera vuelta presidencial, no se ha sabido que Ingrid Betancourt haya votado aún, pero desde su cuenta de Twitter comentó: “Bendiciones en este día. La ola anticorrupción de RH+ crece segundo a segundo y va a arrasar con las viejas maquinarias. Se les acabó el tiempo a los bandidos de la política. Unidos contra la pobreza, no más inseguridad, no más violencia. Hoy nace la Colombia del tercer milenio”.

Ingrid Betancourt sobre la jornada electoral del domingo 29 de mayo. Foto: Twitter

Pese a su renuncia, Ingrid Betancourt aparece en el tarjetón, ¿qué pasará con los votos que se hagan a su favor?:

No hubo tiempo suficiente para hacer las modificaciones correspondientes en los tarjetones que serán entregados a los votantes este domingo 29 de mayo después de que Ingrid Betancourt y Luis Pérez renunciaran a sus candidaturas presidenciales.

Por lo tanto, ambos políticos aparecerán en los tarjetones, de igual modo que sus entonces fórmulas vicepresidenciales. Pero ante este panorama, ¿qué ocurrirá con los votos que se marquen a su favor si ya no aspiran a la presidencia?

Frente al tema, el registrador Alexander Vega comunicó: “Teniendo en cuenta que las tarjetas electorales ya vienen impresas con varios candidatos que solicitaron su retiro, en el caso de Luis Pérez e Íngrid Betancourt, la instrucción que se le ha dado a los jurados de votación es que deberán computarizar los votos de ambos candidatos retirados. Luego, las comisiones escrutadoras, ya con instrucción del Consejo Nacional Electoral, definirán si estos votos irán como votos no marcados, pero esa decisión la toma el CNE”.

Aprovechó para aclarar también que, los votos marcados a su favor no serán válidos para las campañas que los políticos estén apoyando actualmente. ““Se descarta que esos votos se sumen a las campañas que estos apoyan”.