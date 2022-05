“He cumplido con el deber cívico. Todos los colombianos deben votar a conciencia, esta es la obligación y más los santandereanos”, Rodolfo Hernández declaró en su puesto de votación

Colombian centre-right presidential candidate Rodolfo Hernandez of Anti-Corruption Rulers' League Party speaks to the press after a meeting with businessmen in Bogota, Colombia May 24, 2022. Picture taken May 24, 2022. REUTERS/Luisa Gonzalez

Durante las últimas encuestas realizadas por las diferentes firmas del país, el candidato presidencial por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, Rodolfo Hernández, fue el aspirante sorpresa por su repunte en la intención de voto de los colombianos para el comicio electoral de este domingo 29 de mayo.

Entre las encuestas electorales se encuentran Invamer, Centro Nacional de Consultoría (CNC) y Guarumo, Tecnología y Servicios Electorales y Mosqueteros.

En primera instancia, Invamer, contratada por los medios de comunicación Noticias Caracol, Blu Radio y El Espectador (Con una muestra de 2.000 personas en 83 municipios del país, las respuestas de los ciudadanos fueron recogidas entre el 13 al 18 del presente mes). El ingeniero Hernández fue el que más creció en la encuesta: en febrero tenía un 13,1%, en abril 13,9% y, en mayo, subió siete puntos porcentuales con un 20,9%.

La sorpresa en el ascenso del exalcalde de Bucaramanga también la evidenció la encuesta del CNC en las respuestas reveladas por Semana, donde con un 19,1% de posibles votantes, se acercó al candidato Federico Gutiérrez con 20,8%.

Ahora bien, según la encuesta Guarumo, publicada por el diario El Tiempo, a pesar del crecimiento del candidato independiente Rodolfo Hernández, no le alcanza para pasar a la segunda vuelta. El incremento de los colombianos interesados en darle su voto al ingeniero creció considerablemente. A finales del mes pasado el exalcalde de Bucaramanga había obtenido siete puntos porcentuales menos del 20,3% que obtuvo en esta ocasión.

Por su parte, el candidato por la Liga de Gobernantes en la encuesta T&SE, con una muestra de ocho mil personas vía telefónica, se encontró en cuarta posición, quien recibió un 10,90% y ganó por más de cuatro puntos porcentuales al voto en blanco.

Finalmente, en la encuestadora Mosqueteros se recogieron las respuestas de más de 6.000 personas en las principales ciudades del país como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. Esta vez, el exmandatario santandereano logró la tercera posición con un 15,84% y pasó al ‘top 3′ y venció en favoritismo a otros reconocidos aspirantes.

Para el cierre de su campaña, Rodolfo Hernández, compartió en sus redes sociales su agradecimiento por el apoyo en las diferentes zonas del país, “gracias a todos los colombianos por todo el apoyo, por seguir acá y por hacer parte de la nueva historia de Colombia, los llevo a todos en mi corazón”.

El candidato presidencial dio su voto en el colegio de Santander en la ciudad de Bucaramanga, en la mesa número 1. En sus primeras declaraciones cerca de las ocho de la mañana, Rodolfo pronunció “he cumplido con el deber cívico. Todos los colombianos deben votar a conciencia, esta es la obligación y más los santandereanos. Tenemos la oportunidad de cambiar al país”.

“Mi esposa vota en la Unam, lo voy a recoger, vamos a desayunar y después a dormir a la casa”, aseguró el excalcalde de Bucaramanga.

Además, el exmandatario santandereano de 73 años mencionó que, estará en su casa en familia mirando los resultados por redes sociales.

Apoyo al candidato

Tras el anuncio de su renuncia a la aspiración presidencial, la candidata por el renacido partido Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt, declaró que su apoyo a la campaña de Rodolfo Hernández se da por ser el candidato que no tiene maquinarias.

Así lo reveló en entrevista con W Radio, donde agregó que pesar de no aceptar o recibir apoyos, el candidato de la Liga Anticorrupción tampoco se puede negar a beneficiarse de ellos:

“Apoyar a Rodolfo en este momento es una manera de decirle al país que hay otra opción. Es el único candidato que puede derrotar a Gustavo Petro. Creo que él puede ser la gran sorpresa al pasar a una segunda vuelta. Él no tiene maquinarias, tiene una fuerza en las redes. Creo que en el caso de Rodolfo no hay intercambio de votos con nadie, no hay compra de votos. Lo que le he oído son sobre sus denuncias y me dice que probará que eso es falso. Es un hombre capaz de tomar decisiones, con determinación política”.

Además, en una entrevista con ‘Dímelo King’ el creador de contenido Yeferson Cossio, expresó su preferencia por el candidato Hernández. “Y el único que no me ofreció plata fue Rodolfo, el único que me dijo vea siéntese y escuche mis propuestas, tengo esto. Él primero fue a mi casa, después yo fui a Bucaramanga a la casa de él y las propuestas son muy buenas”, señaló.

