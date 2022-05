Video: Luisa Castro responde con contundencia a quienes critican su cuerpo

Luisa Castro respondió contundentemente a quienes criticaron su cuerpo. Tomada de Instagram @luisa_castro1585

Luisa Castro, generadora de contenido y exnovia de Mauricio Gómez –más conocido como ‘La Liendra’– se ha visto envuelta en diferentes controversias por cuenta de algunas afirmaciones que hizo con respecto a su ex, las diferencias que tiene con Dani Duke actual pareja del pereirano, y otros episodios que pusieron en duda su orientación sexual.

Recientemente, ha sido relacionada con Reykon, ya que han sido varios los eventos en los que se le ha visto a la paisa lucir prendas de vestir propias del artista, y esto ha sido divulgado por diferentes portales de entretenimiento en redes sociales.

También ha llamado la atención una sesión fotográfica con la que cautivó a sus seguidores y dejó a más de uno suspirando con la sensualidad que derrochó Castro en las fotografías, para una campaña publicitaria. En las imágenes, los internautas no bajan a la creadora de contenido de “mamacita” y “muñeca bella”.

Pero en esto no se centra la más reciente aparición de Luisa Castro en redes sociales, pues la influenciadora ha sido duramente criticada por la apariencia de su cuerpo ya de sus costillas sobresalen más de lo normal, lo que hace que se vea más ancha de lo que comúnmente puede verse una mujer.

Por tal motivo, mientras realizaba una ronda de ‘preguntas y respuestas’, la paisa fue interrogada por una usuaria que le formuló el siguiente interrogante: “¿cómo haces para no vivir acomplejada con tus costillas? Yo también las tengo”.

Le puede interesar: Medellín se quedó sin alcalde, Tribunal Administrativo de Antioquia suspendió el nombramiento del mandatario encargado Juan Camilo Restrepo

A lo que ella respondió tranquilamente: “amor, pues no estando acomplejada, eso es normal … Estoy tratando de cambiar y quitar todos los complejos a mi vida, así que no sé, amémonos y todo lo que no somos”.

Las reacciones a las afirmaciones de Luisa Castro no tardaron en aparecer, pues el portal de entretenimiento ‘Rechismes’ fue el encargado de replicar el contenido de la influenciadora que ha recibido cientos de comentarios positivos los que destacaron su imagen.

Algunos de los más destacados son: “ya quisiera yo que se me notaran mis costillas”; “esta mujer está hermosa”; “si no lo dice, ni me entero de que tiene las costillas salidas”; “yo a ella la veo perfecta”; “ojalá a mí se me salieran las costillas y no la barriga. Está hermosa”; “yo la veo divina, la gente si critica, apuesto que el que hizo ese comentario es feo”, entre otros.

Aquí el contenido completo de Luisa Castro:

La influenciadora no se quedó callada y así les habló a sus detractores

Así reaccionó Dani Duke a comparación con Luisa Castro

El pasado 9 de febrero, mientras Dani Duke interactuaba con sus seguidores recibió una pregunta sobre lo que opinaba de Luisa Castro.

La dinámica la compartió en sus ‘InstaStories’ donde Naldy (cantante urbano) escribió: “Desquitémonos preguntándole a Dani”, seguramente un montón de interrogantes por parte de los usuarios se empezaron a acumular y uno quiso enviarle a Duke lo siguiente: “Qué piensas de Luisa Castro?”.

Naldy le leyó la pregunta, pero la influencer pareció no escuchar y se acercó al teléfono del reguetonero para leer, cosa de tres segundos pasaron mientras miraba el celular cuando simplemente soltó un: “No opino”, posteriormente se echó a reír.

SEGUIR LEYENDO: