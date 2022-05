Andrea Valdiri oficializó a Felipe Saruma como padre de su hija, Adhara

La expareja no terminó en buenos términos la relación y sus problemas trascendieron a instancias legales | Foto: Instagram @andreavaldirisos

En redes sociales continúa la polémica entre Andrea Valdiri y Lowe León por cuenta de la paternidad que reclama el artista sobre Adhara, pues el pasado 24 de mayo se conoció que él le habría enviado un mensaje a la bailarina barraquillera porque se negó a permitirle hacerse una prueba de ADN y asumir el derecho que le corresponde como progenitor.

“Nunca jamás he evadido mi responsabilidad de ejercer mi paternidad, yo no tengo corazón para eso (…) Yo pienso que uno no debe confundir los problemas o las diferencias personales con los hijos, siento que esas son cosas totalmente aparte (…) A la niña (le digo que) aquí está tu papá y si quieres buscar respuestas aquí siempre voy a estar con los brazos abiertos para ti. Para eso pedí el tema del ADN, con el ADN se puede ejercer la paternidad y en el caso hipotético que no llegase a ser (…)pues esa respuesta no la tengo que dar yo, se las tiene que dar la otra persona”, concluyó.

Esto ocurrió antes de que Andrea Valdiri compartiera a través de sus redes sociales que su esposo, Felipe Saruma, es el padre de su hija mejor. ¿Dónde lo dijo? La bailarina compartió la información al etiquetar al productor audiovisual como padre de la niña en la cuenta de Instagram que tiene la niña.

Aquí la fotografía que confirma a Felipe Saruma como padre de Adhara :

Felipe Saruma es oficializado como padre de Adhara en la cuenta oficial de Instagram de la bebé. Tomada de Instagram @rechismes

Las redes sociales enloquecieron con esta información, pues fueron varios portales quienes hicieron eco y han recibido cientos de reacciones de parte de algunos internautas que celebran esta confirmación de Saruma como padre de la bebé, mientras tanto otros critican el hecho que la bailarina no le permita a su padre biológico conocerla.

Algunos de esos comentarios son: “pues es el papá, no la engendró, pero si la ha criado”; “se está demorando el payaso en salir a quejarse”; “padre no es el que engendra, es el que cría”; “el otro la negó antes de nacer y ahora que Saruma ve desde el día uno viene a formar escama”; “buscándole la lengua al otro, después dice La Valdiri que ella está con Dios y más cosas que todo el mundo le cree”, entre otros.

Este no es el primer enfrentamiento que surge entre las celebridades por cuenta de la paternidad de Adhara. Cabe recordar que el pasado 30 de noviembre ambos protagonizaron en redes sociales un fuerte desencuentro de palabras porque según el cantante la bailarina lo expuso públicamente.

Según dijo, su hijo fue señalado por los compañeros del colegio en el que estudia porque le decían constantemente que tenía un padre irresponsable e incluso, acusó a la bailarina de haber silenciado a otros hombres que se han relacionado con ella para que no salgan a hablar de todo lo que sufrieron a su lado:

“Hoy Dios y el poder de la justicia van a caer sobre ti y te tocará asumir tus responsabilidades. No te vas a escabullir. Construiste un castillo con cimientos de paja que poco a poco se te va a ir derrumbando. Hoy soy la voz de muchos que has silenciado por temor a tus alcances e influencias. No tienes más remedio que comenzar a generar la siguiente campaña social para generar ventas y una falsa admiración dentro del público que has creado”, puntualizó León a través de sus historias de Instagram.

