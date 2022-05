Gustavo Petro se refirió a la retención de Piedad Córdoba en Honduras: “No tengo ni idea cuál puede ser el motivo de ese dinero”

El candidato presidencial Gustavo Petro y la senadora electa por el Pacto Histórico Piedad Córdoba. Fotos: Colprensa (Sergio Acero-Camila Díaz)

En la mañana de este jueves 26 de mayo el director ejecutivo del Instituto Nacional de Migración de Honduras (INM), Allan Fernando Alvarenga, informó que Piedad Córdoba, senadora electa por el Pacto Histórico, fue detenida de manera provisional por la policía de ese país. Esto mientras se aclara el motivo por el cual la senadora transportaba 68.000 dólares, los cuales le fueron hallados en medio de una requisa en el aeropuerto internacional de Comayagua.

“Piedad Córdoba ha sido provisionalmente retenida para investigación por la portación de 68.000 dólares americanos que no fueron declarados”, anunció el INM ante la comunidad nacional e internacional. Además, cabe destacar que, acorde a las normativas locales, es obligatorio declarar divisas extranjeras después de los 10.000 dólares, conforme al artículo 34 de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos.Colombia.

Esta situación ha provocado que el candidato del candidato presidencial Gustavo Petro recibiera múltiples críticas a través de las redes sociales debido a que Córdoba formaba parte de su coalición política. Sin embargo, recordemos que en abril pasado el exalcalde de Bogotá le solicitó a la congresista que abandonara su campaña hasta que puediera resolver otros problemas judiciales.

A Petro se le preguntó sobre la nueva polémica de Córdoba en diálogo con Caracol Radio, y este argumentó que deberá mostrar sus pruebas ante las autoridades pertinentes: “Piedad Córdoba está separada de la campaña, sus problemas de tipo judicial debe resolverlos en la justicia, que es la que nos dirá qué es lo que hay ahí”, dijo en primera instancia.

Con respecto a su postura frente a tal episodio, el aspirante a la Casa de Nariño respondió que “es a ella a quien hay que preguntarle. No tengo ni idea cuál puede ser el motivo de ese dinero, de su cartera, de su maleta”.

El dinero que le fue encontrado a Piedad Córdoba en Tegucigalpa. Foto: cortesía

Lo que dijo Piedad Córdoba tras su detención en Honduras:

La senadora electa argumentó, en declaraciones entregadas a Semana, que fue “requerida” por las autoridades locales durante tres horas mientras se contaba cada uno de los billetes que traía y, según ella, el dinero provenía de unas asesorías que le brindó a un empresario, identificado como Mauricio Sánchez, que reside en Tegucigalpa, capital de Honduras.

“Estuvimos trabajando, veníamos de hacer un trabajo en Colombia, después me vine para acá [Honduras] a trabajar con ellos y aproveché para hacer otras reuniones, pero ahí no ha pasado nada”, agregó la también excandidata presidencial”, expresó Córdoba.

Frente a esta versión, la congresista retó a sus críticos a que se pongan en contacto con el empresario para que sea él quien explique si le entregó tales sumas de efectivo: “El que quiera puede llamar a Mauricio Sánchez y él mismo les dice. Esto no es un trabajo de un día, es un trabajo que venimos haciendo. Me debían la plata y me la pagaron aquí (Honduras)”, agregó.

Adicionalmente, la senadora aseveró que no tuvo ningún encuentro con la presidenta de Honduras, Ximena Castro, y dijo que es falso que el dinero que traía consigo fuera para financiar la campaña de Petro. “Esto es un asunto particular y nada tiene que ver ni con la campaña ni con el Pacto Histórico, es mi trabajo y vivo de las asesorías”.

Acorde a la página web de la Administración Aduanera de Honduras, y dependiendo del desarrollo de las averiguaciones, a Córdoba se le podría imponer “una sanción administrativa de multa equivalente a un tercio del valor de los activos que no haya declarado”.

