“Si va con corruptos para buscar votos, no existe la menor posibilidad de luchar contra la corrupción”: el último enfrentamiento entre Fajardo, Petro y Fico

Aunque los candidatos Sergio Fajardo, Gustavo Petro y Federico Gutiérrez mostraron coincidencias en algunas de sus propuestas durante el debate presidencial organizado por los medios de Prisa, Caracol Radio, W Radio y El País, no escatimaron las diferencias para marcar distancia con sus principales contendores cuando restan tres días para que los colombianos acudan a las urnas.

El primer tema en tensión fue la reforma tributaria. La propuesta de Fajardo coincide en el monto (30 y 33 billones anuales respectivamente) con la de Gutiérrez y en las herramientas con la de Petro, sin embargo esta última es la más ambiciosa en cuanto al monto, que se propone recoger más de 50 billones anuales.

En su intervención, Petro afirmó que 20 billones provendrían de derogar al reforma tributaria de 2019 y los beneficios fiscales que, según él, fueron a los más ricos, impuestos a los grandes latifundios, a los dividendos y a los más ricos. Con estas últimas coincidió Fajardo, quien busca mejorar el recaudo del impuesto de renta. Gutiérrez, por su parte, propone reducir en 20 billones el funcionamiento del Estado y un 10 % los gastos e ineficiencias.

“No puedo estar de acuerdo porque son 30 billones y él está proponiendo una reforma de 50 billones de pesos al año, 5 puntos del PIB anual. La reforma de Carrasquilla, con la que yo no estuve de acuerdo, la del actual gobierno de 21 billones, casi se incendia el país. Y luego aprobó una de 14, entonces eso tiene unos riesgos”, sostuvo Fico.

Según el candidato del Equipo por Colombia, no se deben derogar todas las exenciones. “Cuando uno mira el tema de eliminar todas las exenciones de renta que hoy valen 17 millones de pesos hay que revisar como afecta personas naturales y jurídicas, donde sí hay que revisar muchas exenciones pero no todas. Eliminar las exenciones de IVA hoy valen 48.9 billones de pesos y afectan a los más pobres y a la clase media, porque no todas las exenciones habría que eliminarlas porque también hay productos de insumo básico y aumentaría la inflación. Lo que yo estoy alertando es que hay proyectos que están completamente desfinanciados como el de él (Petro) y el país ahí sí que entraría en una crisis social”, sostuvo.

Petro, por su parte, sostuvo que “este gobierno hizo dos reformas tributarias, la primera de 2019 le regaló en impuesto 20 billones de pesos a los sectores más poderosos de Colombia. En la segunda, como sabía que iba a haber un hueco fiscal, entonces decidió cobrarle más impuestos, pero a la gente que come; a la comida, y estalló la sociedad. No es por el volumen del dinero es por la injusticia tributaria que estalló la sociedad. Entonces por qué no derogamos la reforma del 2019, tienes ya 20 billones automáticamente y no estás cambiando ninguna norma”.

Las otras pullas entre los candidatos, vinieron sobre la parte final del debate a causa del candidato de la Coalición Centro Esperanza. Fajardo planteó que sus relaciones políticas con el Congreso no estaban mediadas por negociaciones en campaña, lo que lo diferenciaba de los otros dos candidatos y atizó el debate recordando a César Gaviria y la definición del voto liberal.

“Ustedes recuerdan la disputa política del señor Petro, buscando a César Gaviria para que fuera parte de su campaña. Yo no sé cuántos se tomaron fotos para que fuera parte de sus equipos. Después resultó abrazado con Fico Gutiérrez. De hecho yo le dije, nosotros no tenemos ningún interés de hacer una alianza con un partido Liberal que significa César Gaviria. Pero el primer punto es cómo llega usted al poder, porque si va con corruptos para buscar ganar votos, con esos corruptos no existe la menor mínima posibilidad de luchar contra la corrupción. Nosotros no tenemos que llegar a repartir nada a todos esos corruptos que participan en estas dos campañas que tenemos acá al lado para después reclamar su porcentaje en el poder”, señaló Fajardo.

El primero en contestar fue Gutiérrez. “Ese cuento de que si entonces apoyan a unos son buenos y si apoyan a otros entonces son malos. Yo no soy de esos que sufre de superioridad moral ni que me creo el único bueno ni el mejor. Yo tengo claro cómo actúo yo en la vida pública y no tengo ni un solo escándalo de corrupción. Yo no estoy ni imputado, ni estoy ni siquiera investigado en este momento, entonces hay unos que se echan unos cuentos moralistas porque no los apoyan a ellos”, sostuvo.

El candidato del Pacto Histórico, en cambio, le dijo que “la corrupción no es solamente la dependencia de transacciones políticas. También las hay con poderes económicos. Sí he tenido interés de atraer el liberalismo como tuve interés de atraer el centro a una gran fuerza de transformación en Colombia. Para hablar de liberalismo, el partido Liberal tiene sus directivas, con las que hay que hablar. Me pueden caer bien o no, tengo sus discrepancias o no, pero el diálogo político y social hay que establecerlo. No pudo ser que el partido liberal pasara a una formación progresista. Ya tomaron sus decisiones, yo creo que quedaron mal parqueados. A Fico, como jefe de la oposición, claro que lo invitaré a dialogar la Palacio de Nariño”, concluyó.

