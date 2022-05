Viral: joven denuncia en redes sociales que encontró un roedor al interior de una lata de reconocida marca de cerveza

Joven denunció en redes sociales que encontró un roedor al interior de una lata de Cerveza Águila. Tomada de Instagram @oncexinne_

La denuncia se hizo viral este 24 de mayo, cuando las redes sociales comenzaron a reportar un video en el que se observa un pequeño roedor muerto al interior de una lata de la reconocida Cerveza Águila. Según explicó directamente la involucrada, el pasado 23 de mayo se encontraba tomando junto a sus padres y novio, cuando comenzó a recoger los envases desocupados se percató que en el interior de uno había algo más que el líquido.

“Ayer en la noche mi familia compró un par de six pack, al terminar de beberlos, recogí las latas y me percaté de que había algo adentro de una de ellas, cuando revisé, me encontré con una rata muerta. Lo más preocupante y repugnante del caso, es que algún miembro de mi familia, andaba tomando de esa lata”, explicó la usuaria a través de su cuenta de Instagram.

Y aunque aparentemente la denuncia es con fines informativos, la joven aclaró que hace esta denuncia para dejar evidencia que si alguno de sus familiares resulta envuelto en un problema de salud, se tomen las precauciones del caso, así como hacer que quienes consumen el producto tomen las precauciones del caso para evitar otro tipo de inconvenientes.

“Quiero hacer este caso público en caso de que alguno de mis familiares, termine con una afección a la salud por culpa de este asqueroso incidente y también para que sean muy cuidadosos al momento de tomar cualquier tipo de bebida enlatada”, puntualizó.

A través de un video, la joven respondió algunas preguntas que le fueron enviadas en el momento en que compartió las imágenes y aseguró que no se dieron cuenta antes de empezar a tomar la bebida enlatada debido al tamaño tan pequeño que tenía el animal lo que impedía saber si existía alguna variación en el peso.

Aquí la publicación completa de la denuncia :

Imagen del roedor al interior de una lata de Cerveza Águila. Tomada de Instagram @oncexinne_

La denuncia la hizo una joven en sus redes sociales después de compartir con sus padres

Los usuarios en redes sociales no han parado de replicar la información, por lo que en la cuenta oficial de Cerveza Águila en Twitter existe un pronunciamiento en el que la empresa aseguró que ya se adelantó una investigación y se dedujo que el roedor que se encontró al interior de una de sus latas de cerveza no pudo haber ocurrido en sus procesos de producción.

Cerveza Águila aclaró que la información del roedor al interior de una de sus latas de cerveza es falsa. Tomada de Twitter @CervezaAguila

“Queremos contarte algo: ante el evento reportado en las redes sociales con uno de nuestros productos, queremos comunicarle a todos los colombianos que una vez adelantadas las investigaciones necesarias, NO encontramos que esto haya ocurrido durante nuestro proceso de envasado”, expresó el comunicado de la compañía.

En su argumento, señalaron que en las líneas de producción cada una de las latas de Cerveza Águila vacías son inspeccionadas con la mayor tecnología, por lo que “nos permiten asegurar y garantizar la completa limpieza interior de las latas antes de que se llenen de cerveza”.

Al final de comunicado, invitaron a sus seguidores y consumidores a denunciar este tipo de hechos a través de sus canales oficiales de comunicación para evitar que este tipo de publicaciones perjudiquen el nombre de la compañía.

Este no es el primer caso que ocurre, pues en el pasado se registraron hechos similares con la marca Pony Malta.

