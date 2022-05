Quién es Iván Mordisco, el máximo dirigente de las disidencias de las Farc tras la muerte de Gentil Duarte

Alias 'Iván Mordisco' y 'Gentil Duarte' conformaron la primera disidencia de las FARC-EP que fue el Frente Primero, desde la oficialización de las conversaciones de paz.

Néstor Gregorio Vera conocido como Iván Mordisco es recordado como el primer guerrillero en oponerse abiertamente al proceso de paz realizado entre la guerrilla de las Farc y el Gobierno Nacional en el 2016. Luego de esto y con el autodenominado Frente Primero, Iván Mordisco controló los departamentos de Guaviare, Vaupés, Meta, Caquetá y Vichada, siendo una de las cabezas más visibles de las disidencias de las Farc junto a alias Gentil Duarte.

Pero esta mañana de 25 de mayo se supo sobre la aparente muerte de Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte, el máximo jefe de las disidencias de las Farc. De acuerdo con información preliminar, el delincuente de 58 años fue abatido en Venezuela por hombres de la estructura criminal denominada Segunda Marquetalia, comandada por Iván Márquez. Aparentemente integrantes de esa estructura armada ilegal, infiltraron el campamento de Gentil Duarte e instalaron un elemento explosivo que acabó con la vida del máximo líder de las disidencias que tenía más de 40 años en el mundo de la delincuencia y el terrorismo, es por esta razón que una de las estructuras delincuenciales más poderosas a nivel mundial cambió obligatoriamente de jerarquía, pasando la autoridad y mando a Iván Mordisco.

Néstor Gregorio Vera o mejor conocido por la prensa y fuerzas públicas como alias Iván Mordisco, tiene más de 20 años en el mundo subversivo. Desde su ingreso como un guerrillero raso Iván Morsdico, se destacó por sus dotes de francotirador y operador de explosivos, motivo por el cual pudo dirigir por primera vez en el 2008 al Frente Primero, debido a que quien era el comandante de ese entonces fue capturado.

Luego de esto Iván Mordisco se volvió una importante figura para la estructura guerrillera, inclusive cuando inició y terminó con la firma el proceso de paz, debido a que el comandante se opuso constantemente al acuerdo que estaba llegando las FARC-EP con el Gobierno de Juan Manuel Santos, motivo por el cual se declaró en rebeldía e inició con la creación de una de las tantas disidencias que resultaron tras el 2016.

Como figura de mando entre el grupo narcoterrorista, Iván Mordisco aumentó exponencialmente los cultivos ilícitos en las zonas fronterizas donde extendió su poder, de igual manera el recrudecimiento en el reclutamiento forzado de niñas y niños indígenas y campesinos tiene la huella del sanguinario Néstor Gregorio Vera.

Respecto con la Segunda Marquetalia, la relación de Mordisco ha sido tensa, puesto que desde un inicio hubo disputas con la banda dirigida por Jesús Santrich, inclusive algunas versiones llegaron a señalar que el homicidio del comandante guerrillero llegó a ser responsabilidad de Iván Mordisco, como ahora en estos momentos están responsabilizando de la presunta muerte de Gentil Duarte a la Segunda Marquetalia.

Puesto que el criminal Gregorio Vega o Iván Mordisco, tiene un historial delictivo de gran fuerza en el mundo delincuencial, testimonios han afirmado que el comandante guerrillero no sería el reemplazo idóneo de Gentil Duarte, puesto que ya no posee la capacidad argumentativa, ni serenidad para negociar, así fue señalado en un artículo de InSight Crime: “No es posible afirmar que Mordisco este llamado a ser el remplazo de Rodrigo Cadete como articulador principal del plan de Gentil Duarte. Se le reconoce con una personalidad difícil y conflictiva, y que no tiene la misma aceptación, posibilidad de negociación o capacidad de convocatoria ideológica que tenía Cadete”.

Lo más reciente que han informado las disidencias de las Farc es un presunto cese al fuego. “Solo se tomarán acciones defensivas en caso de que las unidades militares entren en nuestras áreas con la misión de atacarnos”, señaló la guerrilla indicando que del 25 de mayo al 6 de junio frenarían hostilidades, aunque esto fue antes de haberse conocido la presunta muerte de Gentil Duarte por lo que no se sabe la veracidad del comunicado.

