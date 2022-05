Presidenta del Consejo de Cartagena acusada de tráfico de drogas vuelve a su cargo en medio de amenazas

Gloria Estrada Benavides fue capturada con un kilogramo de cocaína, un arma y ocho millones de pesos.

Después de cuatro meses alejada de su cargo, la presidenta del Consejo de Cartagena, Gloria Estrada, volvió a su cargo este 24 de mayo. La política estaba suspendida porque enfrenta una investigación por tráfico de drogas y, hasta el pasado miércoles (17 de mayo), estaba cumpliendo una detención domiciliaria que pesaba en su contra y que fue revocada por una jueza.

Ahora, al volver al Consejo de Cartagena, Estrada aseguró que ha recibido amenazas de muerte. Contó que en los mensajes le dicen que es mejor que se quede “en el estuche”, es decir, en su casa, porque estarían ofreciendo dinero para asesinarla.

“Me han mandado varios mensajes de texto diciéndome: ‘Mejor quédate en el estuche en el que estás, porque los muertos no hablan. Hay una feria de dinero para que nos dejes sanos’. Temo por mi vida, por mi familia, esperemos en Dios que guarde nuestra vida”, dijo Estrada.

La cabildante del Partido Liberal interpuso este mismo martes una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación para recibir protección de la UNP. Mientras se le asigna un esquema de seguridad, contrató escoltas privados para evitar ser víctima de posibles ataques.

Por otra parte, Estrada aseguró que está feliz de volver a sesionar. Dijo que a pesar de las amenazas,

“Siempre tuve la fe que iba a regresar al Concejo. No les puedo decir que nunca hubo momentos duros porque sería ser hipócrita, pero cuando tú sabes tu verdad eso te da ganas de salir adelante. Yo siempre tenía una palabra mientras estuve recluida y es que no hay crimen perfecto yo sabía que la verdad brillaría”, aseveró.

Estrada reiteró que es inocente de lo que se le acusa. Esto lo sustenta con pruebas reveladas por su defensa que darían cuenta de que los responsables del hecho serian opositores de la política. El material incriminaría a concejales, ediles y policías de la capital bolivarense. Se destacan los nombres de Pedro Aponte y Andy Reales, ediles de la ciudad.

Enrique del Río, abogado de Estrada, reveló un audio de una conversación entre Martín Barreto, pareja sentimental de la concejala, también envuelto en la polémica, y el capitán Iván Cadena, quien tendría información privilegiada del complot. En el material se escucha al uniformado asegurar que el presunto plan inició como una retaliación por la suspensión de Reales, quien era alcalde de la localidad 2 de Cartagena, y mencionó detalles concretos del presunto plan.

Entre otros detalles revelados por Cadena a Barreto, está que el supuesto plan se habría fraguado en casa del concejal Luis Cassiani, de Cambio Radical.

Estrada deberá sesionar con Cassiani, por lo que fue interrogada acerca de cómo será la relación entre ambos. La cabildante aseguró que por su parte no habrá señalamientos o peleas en caso de toparse con su homólogo. Señala que la presunta intervención de Casianni en el plan en su contra está siendo investigado y dejará todo en manos de las autoridades.

“Aquí estamos, fuertes, para seguir adelante como la mujer que soy. Todo está en manos de Dios y de la justicia. Me concentraré en retomar el trabajo que venía haciendo y no en pensar en aquellos que quisieron dañarme. No me referiré a ellos pues todo es materia de investigación”, dijo Estrada.

