En Italia elogian la calidad técnica de Luis Sinisterra, al que consideran la ‘estrella’ del Feyenoord

Luis Sinisterra jugará este miércoles la final de la Conference League ante la Roma de Italia. REUTERS/Piroschka Van De Wouw

Además de Luis Díaz hay otro colombiano que se roba los focos y los titulares de la prensa del Viejo Continente. Sus estelares actuaciones con el Feyenoord en la presente temporada han hecho que los grandes equipo de Europa pongan sus ojos en Luis Sinisterra, que se ha ido consolidando con su club, al que metió en la final de la UEFA Conference League.

Los números de Luis Sinisterra no son una casualidad. Por todas las competiciones en la presente campaña suma un total de 23 anotaciones y dio 14 asistencias. En la Eredivisie se reportó en la red contraria en 12 ocasiones, mientras que en la Conference League acumula 11 goles, y es pieza clave en el esquema de su entrenador, Arne Slot.

Este miércoles 25 de mayo, desde las 2:00 p. m. hora colombiana, el nacido en Santander del Quilichao, tendrá una gran oportunidad de redondear su excelente temporada con un título cuando el Feyenoord se enfrente en el Estadio Arena Kombëtare de Almabia a la Roma de Italia del portugués José Mourinho, un viejo zorro en este tipo de instancias.

Cabe recordar que esta es la primera versión de la UEFA Conference League, y el ganador clasificará de manera directa a la fase de grupos de la próxima edición de la Europa League.

Le puede interesar: Estos son los convocados por Héctor Cárdenas a la selección Colombia para el amistoso contra Arabia Saudita

Por todas las competiciones con el Feyenoord, Luis Sinisterra ha marcado un total de 23 goles. REUTERS/David W Cerny

Horas antes de la gran final entre el Feyenoord y la Roma, algunos medios italianos han destacado el poder ofensivo y goleador de Luis Sinisterra, que podría desequilibrar la balanza a favor de los De Trots van Zuid. Por ejemplo, la Gazzetta dello Sport tituló en su portada: “Sinisterra, la estrella del Feyenoord: fugitivo de la guerrilla de las Farc, ahora es hombre de mercado”, haciendo referencia a los difíciles momentos por los que tuvo que pasar el extremo colombiano antes de ser futbolista profesional.

Por otro lado, el portal Forzaroma, que como su nombre lo indica es un medio paritario del equipo de la capital italiana, escribió lo siguiente con respecto a Luis Sinisterra: “El gran hit es sin duda el colombiano de casi 23 años”.

Una buena noticia para Luis Fernando Sinisterra Lucumí es que fue citado por Héctor Cárdenas para el juego amistoso de la selección Colombia el próximo 5 de junio en Mallorca, España, ante su similar de Arabia Saudita. Anteriormente, el ex Once Caldas, expresó su malestar por no haber tenido más oportunidades en el combinado nacional bajo la batuta de Reinaldo Rueda.

Precisamente, el jugador colombiano habló sobre el sucesor del vallecaucano en la Tricolor durante una entrevista para Fútbolred, en la que afirmó la importancia de tener lo antes posible a un seleccionador que vaya armando un equipo competitivo de cara a los nuevos retos que se avecinan. “Es una decisión importante. Es un país. Sería bueno empezar desde ahora para llegar a un tiempo bastante largo, para hacer un buen equipo, una buena familia”.

De igual manera, Sinisterra agregó que siempre quiere aportarle lo mejor a selección Colombia, de la que esperar seguir siendo parte en esta nueva etapa. “Soy una persona de retos, metas. Se trata de aportarle lo mejor a la selección y si hago parte de ese proceso, estaría siempre dispuesto a dar lo mejor de mí”.

SEGUIR LEYENDO: