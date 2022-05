Capturan en Bogotá presunto integrante de sub estructura del Clan del Golfo

El próximo domingo serán las elecciones presidenciales y las diferentes ciudades preparan sus planes de seguridad para la gran fiesta electoral. Este es el caso de la capital de la República que alista un enorme despliegue de fuerza policial para evitar irregularidades dentro de los siguientes días hasta el 29 de mayo. Las autoridades indicaron que en actividades de control y búsqueda de antecedentes, logran dar en la localidad de San Cristóbal con el criminal apodado como ‘Osama’ quien sería presunto integrante de una sub estructura del grupo narcoparamilitar Clan del Golfo.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá el Mayor Eliecer Camacho indicó sobre la captura: “Este delincuente que pertenece a una estructura delincuencial del departamento de Chocó, es solicitado por delitos de desplazamiento, homicidio, extorsión, por un juez de conocimiento de ese departamento”.

También indicó que debido a las posibles cercanías con grupos delincuenciales buscados a nivel internacional como el Clan del Golfo, va a corroborar si a alias ‘Osama’, lo están solicitando por delitos cometidos en otros países. “Estamos verificando si esta persona tiene algún requerimiento de algún gobierno extranjero. Aún estamos en esa verificación, ya que la información general que se tenía era que esa persona estaba escondida en la ciudad de Bogotá pero delinquiendo”.

Pero no solo fue en San Cristóbal, el Mayor Eliecer Camacho indicó que los operativos de control se expandieron por más localidades de la ciudad. “Un segundo caso se presenta en la localidad Rafael Uribe Uribe, hace un momento se logra capturar un delincuente con un arma de fuego. Es de recordad que la localidad ha tenido unos temas de afectación a las vías públicas principalmente por frentes criminales. Esta acción oportuna logra que este delincuente no cause más daño en dicha localidad”.

También señalaron las autoridades que en la localidad de Kennedy lograron capturar 5 personas: “Pertenecerían a una estructura delincuencial de la localidad, principalmente en hechos delictivos como el homicidio. La Fiscalía General de la Nación, en articulación con la seccional de investigación han logrado aportar las pruebas necesarias para solicitar la orden de captura y solicitar mientras medida intramural para estos cinco delincuentes”, indicó el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá el Mayor Eliecer Camacho.

El distrito capital también alertó de los posibles disturbios que se puedan presentar en 4 localidades este domingo de elecciones. A cinco días de las elecciones presidenciales en Colombia, la Personería de Bogotá advirtió que cuatro localidades de la capital del país se encuentran en alto riesgo de reportar disturbios durante los comicios del próximo domingo 29 de mayo.

Aunque la ciudad tiene un riesgo de seguridad moderado de registrar alteración en el orden público durante las elecciones presidenciales, la Personería indicó que, en las localidades de Ciudad Bolívar, Usme, Kennedy y Teusaquillo, existe un alto riesgo de que se presenten actos de vandalismo.

“La Personería tiene información de que en cuatro localidades: Ciudad Bolívar, Usme, Kennedy y Teusaquillo, existe un algo riesgo de vandalización de sedes políticas u oficinas de la Registraduría por parte de grupos radicales”, informó el personero de Bogotá, Julián Pinilla Malagón.

Con el fin de garantizar la seguridad durante la jornada electoral, Pinilla indicó que la Personería dispondrá de más de 350 funcionarios, los cuales se encargarán de vigilar los puestos de votación en siete localidades de Bogotá: Santa Fe, San Cristóbal, Bosa, Usme, Teusaquillo, Sumapaz y Barrios Unidos. Así mismo, de acuerdo con el personero, realizarán veeduría en Corferias.

