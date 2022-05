Las fuertes pullas de Gustavo Bolívar al exsecretario de Gobierno de Claudia López: “Sólo serás un compañero”

Luis Ernesto Gómez anunció recientemente su renuncia a la Alcaldía de Bogotá para adherirse a la campaña de Gustavo Petro a la Presidencia, esto no le cayó muy bien a Gustavo Bolívar. Foto: Colprensa.

Recientemente Luis Ernesto Gómez, que se desempeñaba como secretario de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá, anunció su renuncia a ese cargo para adherirse a la campaña de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia.

Aunque el candidato del Pacto Histórico recibió con los brazos abiertos al exfuncionario de la alcaldía de Claudia López, algunos miembros de su campaña no se vieron muy felices con la noticia. Uno de ellos el senador Gustavo Bolívar.

A través de las redes sociales, una de las figuras más cercanas a Gustavo Petro demostró su molestia con la llegada de Luis Ernesto Gómez a la campaña. El senador basó su opinión especialmente en las medidas que tomó el exsecretario de Gobierno desde la Alcaldía, cuando ocurrió el llamado Estallido Social el año pasado.

Bolívar señaló a Gómez de maltratar a los jóvenes y “tirarles” al Esmad durante las manifestaciones en el marco del Paro Nacional. Además, aseguró que el exfuncionario de la Alcaldía igualó a los manifestantes con paramilitares y por eso les debe una disculpa.

El senador dejó muy claro que aunque respeta el ingreso de Luis Ernesto Gómez a la campaña de Petro, no lo considera su amigo.

Así mismo, dejó claro que no dice todo por lealtad con el candidato del Pacto Histórico, sugiriendo que conoce temas que no dejarían muy bien parado al exsecretario de Gobierno de la alcaldía de Claudia López.

“Luis Ernesto: maltrataste a los jóvenes. Les tiraste el ESMAD. Los igualaste a paramilitares. Les debes una disculpa. Quien no está con los jóvenes que luchan por educación y oportunidades, no es mi amigo. Solo serás un compañero. No dije todo, pero por lealtad con Petro”, puntualizó Gustavo Bolívar a través de su cuenta de Twitter.

Bolívar recordó cuando Luis Ernesto Gómez los cuestionó por darle elementos de protección a los manifestantes

El senador Gustavo Bolívar aprovechó para compartir un trino que publicó Gómez en el marco del Paro Nacional, cuestionando a los políticos que entregaron elementos de protección a los manifestantes. Cabe recordar que Petro y Bolívar adelantaron una campaña para entregar gafas y cascos a los jóvenes que permanecían protestando en las calles.

“A los líderes políticos que motivan o financian a los jóvenes a salir a las calles con cascos y gafas les digo: romantiza cualquier forma de autodefensa termina así”, decía la publicación que acompañaba un video en el que se observaba a encapuchados con armas blancas y atacando la infraestructura de la ciudad.

Pese a la molestia de Bolívar, algunos de sus seguidores le respondieron justificando a Gómez y ratificando su apoyo a Petro y su campaña.

“Cualquier decisión que tome Petro la apoyaré al 100%. En el mismo Pacto hay quienes son una piedra en el zapato. Para las épocas de las protestas se sabía que el ESMAD no le obedecía a Claudia López ni a Luis Ernesto, la orden de matar venía de una finca”, escribió un internauta.

Respecto a la adhesión de Gómez a la campaña de Petro, cabe resaltar que no es la única que se conoció en las últimas horas. También se sumaron la representante a la Cámara de la Alianza Verde recién electa, Catherine Juvinao, y el senador Duvalier Sánchez, también del mismo partido político.

