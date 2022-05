“No queremos, dentro de diez o veinte años, que nos demos cuenta quiénes lo asesinaron, como pasa en Colombia”: hermana de Lucas Villa

Foto: Capturas de pantalla e Ilustración de @patatacaricaturas

El 5 de mayo del año pasado, en medio del Paro Nacional, asesinaron al líder estudiantil Lucas Villa con ocho disparos propiciados por encapuchados en el viaducto Cesar Gaviria Trujillo Pereira. Un año después de su homicidio, no se ha logrado esclarecer quiénes fueron los autores materiales ni intelectuales, tan solo se tiene una hipótesis de que habría sido cometido por miembros del Grupo Armado Organizado GAO La Cordillera.

Siddsy Uribe, su hermana, hizo serios señalamientos a la justicia y autoridades nacionales, indicando que se ha presentado negligencia a la hora de llevar a cabo el esclarecimiento del asesinato de Lucas. En La W, comentó:

“El caso de mi hermano es de preocupar porque fue uno de los más visibles durante el paro entre todos los muchachos que asesinaron en las manifestaciones pacíficas y a la fecha la Fiscalía no se ha pronunciado con ninguna hipótesis a nivel de opinión pública”, indicó Siddsy a La W.

No solamente señaló las irregularidades por parte de los entes judiciales, también se pronunció sobre el actuar de los uniformados que les ha generado grandes suspicacias respecto al desarrollo de la investigación: “Para todos no es un misterio que la Policía no acudió a los hechos de manera oportuna, porque inclusive algo que repetimos mucho, llegaron al hospital a quitarle los papeles de mi hermano pero no llegaron a acordonar la zona para proteger las evidencias”.

Siddsy también mencionó que el Fiscal General de la Nación Francisco Barbosa, en el caso del asesinato al reconocido estilista Mauricio Leal, desplegó toda la fuerza logística para esclarecer el crimen pero. “El caso de mi hermano lleva 12 meses y va a paso de tortuga”, denunció.

Otro de los señalamientos que realizó la hermana de Lucas Villa es que, según un testigo de la Fiscalía, el asesino de su hermano habría escapado hace cinco meses del territorio nacional: “La Fiscalía ha estado silenciosa y la familia también ha estado adelantando investigaciones personales para corroborar justamente que se estén haciendo los avances pertinentes frente al caso, no queremos dentro de 10, 20 años que nos demos cuenta quienes lo asesinaron como pasa en Colombia”.

La hermana de Lucas Villa indicó que no es solo el caso de su hermano, sino que muchas situaciones irregulares que se presentaron en el paro del año pasado y que terminaron con civiles muertos están quedando sin resolución en la Fiscalía: “Lo más preocupante es que muchos de los casos de los chicos también están no solo silenciados, sino que se han cerrado con un montón de pruebas donde se les puede comprobar que la Fuerza Pública hizo acción criminal sobre las víctimas y a pesar de eso la Fiscalía cerró los casos. Por ejemplo Brayan Rojas, el muchacho que fue asesinado en La Virginia los testimonios dicen que la Policía lo golpeó, la familia manifestó que dentro de los testimonios dijeron que al chico le habían disparado en un pie, y eso no aparece en el caso, el chico se tiró o lo arrojaron, el hecho es que la Fiscalía cerró el caso porque el muchacho ‘se ahogó por sus propios medios’ eximiendo de responsabilidad a la Policía”.

Por último, Siddsy solicitó un verdadero compromiso por parte de las autoridades y de la justicia nacional para poder esclarecer el asesinato que sucedió ante los ojos atónitos de cientos de manifestantes en el viaducto de Pereira. “Ha sido difícil no contar con la presencia de mi hermano, marcaba a donde llegaba. Me hubiera gustado seguir contando con él para muchas cosas”, concluyó la hermana de Lucas Villa.

SEGUIR LEYENDO: