La curiosa anécdota del actor Alejandro Martínez con Gustavo Petro: “Le democraticé los regalos”

Alejandro Martínez, imagen tomada de Instagram

Alejandro Martínez, reconocido por innumerables papeles en producciones nacionales e internacionales, tal vez más recordado por su actuación de Marcos Herber (Carlos Lehder) en El Patrón del Mal. El actor estuvo compartiendo set en el programa ‘La Tele Letal’ dirigido por Martin de Francisco y Santiago Moure, donde charló con la pareja de irreverentes presentadores de diferentes aspectos, incluyendo de los candidatos presidenciales Federico Gutiérrez y de Gustavo Petro, de quien recordó una curiosa anécdota.

Del primero en hablar fue del candidato del Equipo por Colombia y exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, del cual le mostraron una imagen en pantalla. “¡Eh ave María, plata es plata!”, mencionó de primera intención el actor y compositor bogotano, haciendo referencia a la polémica frase que dijo ‘Fico’ cuando señaló como opción utilizar el dinero de las regalías para proyectos de inversión social. “A mí me parece que este personaje no tiene el país en la cabeza, tiene la cabeza en el país” dijo Alejandro Martínez.

Cuando le mostraron la imagen del líder del Pacto Histórico indicó una graciosa historia que les sucedió: “Una vez me pasó una vaina con él. Entré al ‘Pepe Ganga’ a comprar unos regalos cuando mis hijos estaban chiquitos. Él estaba detrás de mí en la fila y nos saludamos muy amablemente con la esposa que es bellísima y cuando es el momento de coger los paquetes yo cogí los paquetes de él sin darme cuenta, Me di cuenta en la esquina y me dio pena. Él también estaba comprando juguetes”, dijo riendo, cuando le preguntaron si se iba a robar las compras de Petro indicó “le democraticé los regalos”.

Pero no fue lo único que mencionó de quien hoy lidera las encuestas de intención de voto, el actor indicó: “Gustavo Petro sigue siendo un personaje que está marcando en la historia por su forma como ha desarrollado su carrera política. Un personaje preparado definitivamente”.

El actor que participó por última vez en el 2020 en una serie de Señal Colombia llamada La de Troya, no ha confirmado sí se encuentra en producciones próximas a salir en televisión o plataformas digitales pero indicó que continúa con una de sus grandes pasiones, la música.

Sobre otra famosa opinando de política, Margarita Rosa de Francisco (hermana de Martin de Francisco) se ha convertido, en esta contienda electoral, en una de las voces que más defiende el actuar del Pacto Histórico y sus principales figuras, la candidata vicepresidencial Francia Márquez y su fórmula, Gustavo Petro.

Justamente, la actriz y ahora estudiante de Filosofía volvió a referirse al aspirante a la Casa de Nariño a través de su cuenta de Twitter, donde sorprendió a más de un seguidor con un comentario que después reafirmó con el apoyo al también senador de la Colombia Humana.

“No me siento capaz de aconsejar a nadie de que vote por Petro. Él tendrá mi voto, eso sí”, fue parte de lo trinado por la arista reconocida por su participación en la telenovela ‘Café, con aroma de mujer’. Posteriormente, reafirmó que su apoyo ya está decidido y será, justamente, por el aspirante que ha liderado gran parte de las encuestas realizadas en el país durante el último año, añadiendo que solo puede hacerse responsable por su voto.

El trino, compartido por de Franciscos, no tardó en recibir reacciones a modo de crítica y, también, apoyando lo mencionado. Incluso, hubo usuarios que la calificaron de “muy burguesa” al no comprometer su intención de voto.

Seguir leyendo: