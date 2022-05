iNNpulsa presenta la empresa más innovadora de Colombia en la última década

Un operador de Glasst hace una demostración de cómo se retira un recubrimiento para proteger superficies durante el proceso de obra. El recubrimiento es biodegradable.

Según el programa para el medio ambiente de la ONU solo para 2019 la operación y construcción de edificios produjeron un 38 % de todas las emisiones de CO2 relacionadas con la energía. Pero aunque son varios los avances en sistemas constructivos y de aprovechamiento de recursos, como los de reciclado de aguas grises y el uso de paneles solares, cuando se piensa en el uso de materiales, nada cambia.

Pero Glasst, una startup colombiana quiso romper el mito. Con el desarrollo de un material biodegradable de recubrimiento único que reemplaza el plástico de un solo uso, y que se puede emplear para proteger superficies durante el proceso de obra, o con la creación de una pintura removible con la que cualquier persona podría pintar en la mañana la sala de su casa para una fiesta y removerla horas después, entre otros desarrollos; la compañía ha logrado alcanzar posicionamiento en las Américas y en esta oportunidad por iNNpulsa, que la reconoció como la empresa más innovadora de la última década en Colombia.

Fiel al talento colombiano, a las ideas propias y a los constantes esfuerzos, Juan Camilo Botero, CEO de Glasst, en dialogó para Infobae Colombia, aseguró que se ha tratado de un proceso de perseverancia, fe en lo que se hace y pensar en grande.

“Desde el punto de vista de emprendimiento es resiliencia a nivel mil, es trabajar no ocho horas al día, sino quince, dieciocho horas, es dar vida y corazón al proyecto, porque uno como fundador tiene que ser el primero que se crea el cuento (...) Uno no puede entrar con dudas al proyecto, uno no puede dudar de sus capacidades por más síndrome del impostor que se apodere de uno, pues siempre se tiene que hacer un proceso y pensar que hay que sacarlo adelante”, dice.

En ese sentido, cuenta que se considera un fiel creyente del talento colombiano, pues “nos acostumbramos a mirar hacia afuera, pero no nos fijamos en qué es lo que hay adentro. No nos damos cuenta de que Colombia está produciendo una cantidad de profesionales geniales. Nosotros estamos confiando en el talento colombiano y nos estamos convirtiendo en una compañía con presencia en Latinoamérica y muchos países; todo radica en ideas, desarrollos y ejecución”.

En consecuencia, prestar atención a los programas que pone a disposición de los empresarios el Gobierno nacional es clave, pues la ayudas y asesorías que otorga pueden llegar a ser muy importantes para el crecimiento.

“A muchos nos puede llegar a faltar intensidad, investigación, pero lo cierto es que las ayudas del Gobierno no son un subsidio, esto es una ayuda para ejecutar (...). La obligación del emprendedor es inventarse una buena idea, tener una credibilidad en el medio, buscar no solo las herramientas del Estado sino de terceros para concretar las cosas y sacar una idea adelante”, explica.

Juan Camilo Botero, CEO y fundador de la compañía colombiana Glasst. Cortesía

Grandes ideas

Si bien en la actualidad Glasst lidera el mercado colombiano de desmoldantes de concreto más efectivos y eficaces que las viejas alternativas empleadas en obras –porque además contribuyen al ahorro de agua en el proceso de curado – a la fecha la inversión no ha sido poca cosa. La compañía ha destinado más de 1 millón de dólares al desarrollo de soluciones innovadoras y proyecta levantar en inversión 5 millones al cierre del primer semestre del año con el fin de continuar con su plan de crecimiento en la región.

Parte de estos desarrollos no solo están por salir al mercado –como sucede con la pintura– sino que también se proyectan nuevos avances en el campo de las cintas de enmascarar, que como cuenta Botero no han cambiado desde 1950. Así mismo, la marca lanzará una nueva tecnología que bajo el nombre de ThermGlasst contará con una línea de productos para aislar el frío o el calor, manteniendo regulada la temperatura interior en los espacios.

Así, contando con el hecho de que la compañía creció en 2021 2,5 veces (145 % más) frente a 2020 logrando ganar territorio en países como Ecuador, Chile, Perú, Brasil, Costa Rica, México y Estados Unidos, Glasst busca dar continuidad a sus proyectos, enfocándonos por el camino de la sostenibilidad y convirtiéndose en un referente más de orgullo para la industria colombiana.

Un operador de Glasst hace una demostración de la aplicación de un producto que se convierte en un recubrimiento para proteger superficies durante el proceso de obra.

