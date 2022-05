El presidente Duque se fue en contra de la propuesta de Petro y Hernández de renegociar el TLC: “Es una estupidez”

Iván Duque. Foto: Colprensa - Mariano Vimos

El presidente Iván Duque se encuentra en su última visita en el Reino Unido ultimando los detalles de un Tratado de Libre Comercio TLC con esa región. A propósito de los señalamientos que han hecho algunos candidatos como Gustavo Petro y Rodolfo Hernández de desventajas para la industria nacional por estar en desigualdad de condiciones compitiendo directamente con países industrializados, el mandatario indicó que este tipo de tratados fortalecen la economía del país.

“Lo voy a decir de una forma diplomática, pero cuando se han forjado relaciones comerciales que traen inversión, empleo y oportunidades, romper con eso sería una estupidez sin precedentes. Quien espante la inversión y el comercio solo generaría un castigo a las oportunidades en nuestro país”, señaló el presidente Duque desde Londres.

En la reunión que tuvo con el primer Ministro Británico Boris Johnson, el presidente Duque resaltó la gran oportunidad que se está brindando al generar un TLC con el Reino Unido. “En enriquecedora conversación con empresarios e inversionistas del Reino Unido reiteramos que Colombia está lista y abierta para los negocios, para crear acceso a nuevos mercados, porque hoy tenemos una reglamentación más robusta a la que había antes en la historia del país”.

En enriquecedora conversación con empresarios e inversionistas del Reino Unido reiteramos que Colombia está lista y abierta para los negocios, para crear acceso a nuevos mercados, porque hoy tenemos una reglamentación más robusta a la que había antes en la historia del país. pic.twitter.com/qiZq5MI2CN — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) May 19, 2022

Estas declaraciones no solamente se dan en medio de la visita de Duque a Europa, anteriormente algunos candidatos criticaron el rol que desempeñan los TLC en la industria nacional. Uno de esos señalamientos fue del candidato por la Liga de Gobernantes Anticorrupción Rodolfo Hernández, el exalcalde de Bucaramanga indicó que para que la industria crezca y aumente la productividad es necesario ver las condiciones de los tratados.

Otro de los candidatos presidenciales que se expresó fue el líder del Pacto Histórico Gustavo Petro, quien indicó al diario El Tiempo, la necesidad de reevaluar condiciones y términos de los tratados con los países industrializados: “Yo creo en el diálogo. Claro, hay una probabilidad de que no se pueda dialogar sobre las condiciones que se firmó el TLC, esa probabilidad existe, y entonces si Estados Unidos dice no, entonces no se puede decir sí por qué el tratado es bilateral. Pero yo sí agotaría a fondo esa posibilidad de una modificación bilateral del tratado, que ya se ha hecho en otras partes. Trump lo hizo con México, por ejemplo”.

Pero el candidato que lidera la intención de voto en las encuestas no solamente realizó ese pronunciamiento, sobre el TLC con Estados Unidos indicó que desde un principio sintió que una de las secuelas del convenio sería el gran debilitamiento de la industria nacional y el crecimiento del narcotráfico en el país.

“¿El TLC ha ayudado a hacer crecer el narcotráfico o el TLC ha ayudado a eliminarlo o a disminuirlo? Cuando fui a Estados Unidos, en tiempo de esos debates, hablando con congresistas estadounidenses les dije que, en perspectiva hacia adelante, el TLC iba a ser un instrumento que iba a empoderar el narcotráfico en Colombia. Esa fue mi tesis. Bueno, ¿qué sucedió?, que se empoderó el narcotráfico, disminuimos nuestra producción alimenticia, que se vació el campo de Colombia, que se desindustrializó; lo que teníamos de industria metalmecánica ya no existe. Y lo que ha crecido es la producción de cocaína”, indicó Gustavo Petro a El Tiempo.

Por su parte no fue el único pronunciamiento del presidente Duque en el Reino Unido, el mandatario se refirió a las elecciones presidenciales que son la próxima semana: “Nuestro mensaje al mundo es que el proceso electoral en Colombia hoy cuenta con todo el respaldo del Estado colombiano para garantizar la seguridad y que los ciudadanos puedan votar libremente y el pueblo colombiano pueda elegir a quien será mi sucesor o sucesora”, pese a que la Registraduría ha sido fuertemente criticada por las constantes irregularidades presentadas en el conteo y escrutinio de las anteriores elecciones legislativas del 13 de marzo.

