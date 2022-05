Rodrigo Noguera designó como rector suplente de la Universidad Sergio Arboleda a su hermano

Rector de la Universidad Sergio Arboleda renuncia a caso de arbitramento.

El que se desempeñaba como rector de la Universidad Sergio Arboleda, el señor Rodrigo Noguera afronta una serie de investigaciones en su contra por lo cual se ha apartado de su cargo y ha designado como rector suplente a su hermano el también jurista Jorge Noguera.

El rector suplente será el encargado de estar frente a los temas administrativos y académicos del recinto educativo mientras que Rodrigo Noguera aclara los procesos en su contra. Según publicó Daniel Coronell una empresa cuyo propietario es el rector Noguera, Juridicasa, habría donado una hacienda de 800 hectáreas a la Fundación para el desarrollo de la Universidad Sergio Arboleda (Fundeusa), y esta fue explotada por una sociedad, también controlada por Noguera, llamada RyZ Guadalupe S.A.S; la cual explotó la propiedad aprovechándose de la exención tributaria que goza esta propiedad por pertenecer a Fundeusa, considerada como una entidad sin ánimo de lucro.

Al parecer la alcaldía visitó las instalaciones de Fundeusa y encontró varias irregularidades en sus libros de contabilidad, principalmente, el hecho que el mayor deudor de la entidad es precisamente el rector de la Sergio Arboleda

Otra de las irregularidades presuntamente cometidas por Noguera, es la polémica del proceso que adelantaba la Fiscal Angélica Monsalve contra tres miembros de la poderosa familia Ríos, quienes cometieron una conducta delictiva tipificada en el Código Penal al ser los principales accionistas de una de las empresas de TransMilenio mientras uno de sus miembros formaba parte del Concejo de Bogotá.

El asunto se es mas complejo ya que Alberto Ríos Velilla, reconocido empresario colombiano, cercano al líder de Cambio Radical Vargas Lleras y esposo de la periodista Darcy Quiin, contacto al exfiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez quien presuntamente habría contactado al entonces rector de la Universidad Sergio Arboleda, Rodrigo Noguera, para que intercediera ante la Fiscal Monsalve, con el fin de que no imputaran cargos a los Ríos.

Esta acusación tiene fuerza por los testimonios y conversaciones reveladas por los medios de comunicación cuando recién se conoció el caso en el que trasladaban a la Fiscal Monsalve de Bogotá a Putumayo sin una clara razón. En los audios se apreciaba oír a la Fiscal indicar: “Ellos creen que es que tú me influencias para que yo decida. Están locos. Entonces vienen para acá para ver que si tú qué”, hablándole aparentemente al entonces rector Rodrigo Noguera.

En la conversación se puede apreciar como le responde Noguera: “No, pero yo si te cuento, yo haría lo mismo. El caso de Néstor Humberto. Oiga, Néstor Humberto es amigo de fulano de tal que es fiscal. Y le dice al tipo: es fulano de tal porque no me ayuda en eso… yo lo haría también, yo me imagino que tú también. Yo soy el fiscal y usted necesita: “Oiga ayúdeme a ese tipo” ¿O no?”, a lo que le señalaba Monsalve que eso era tráfico de influencias, mientras respondía Noguera: “No, eso no es tráfico de influencias ... No seas ri-dí-cu-la”.

Otro de los inconvenientes que afronta el antiguo rector de la Universidad Sergio Arboleda, son las explosivas declaraciones de Darío Úsuga alias Otoniel, máximo cabecilla del Clan del Golfo, quien ante la Jurisdicción Especial para la Paz, antes de su extradición entregó una lista con 64 nombres en los cuales estaban políticos, comerciantes, militares y empresas que colaboraban con el grupo narcoparamilitar, para sorpresa de muchos la Sergio Arboleda formaba parte de esa lista.

