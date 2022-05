Cobarde y malintencionado: sigue la pelea entre Alzate y Pipe Bueno

Nuevamente los cantantes colombianos de música popular compartieron varios mensajes a través de sus cuentas de Instagram, que marcan un nuevo capítulo de un desacuerdo profesional que los llevó a enfrentarse personalmente y ahora se ha hecho público. Pipe Bueno y Alzate se acusan mutuamente de haber incumplido un acuerdo, aparentemente, para un proyecto musical que estaban preparando y los habría afectado a ambos.

Se trata de un segundo cruce de mensajes. Bueno decidió contestar a través de redes sociales a la respuesta de Alzate a un primer video que publicó y por el que se hizo pública la situación. Aunque en esa primera publicación trató de mantener en secreto el nombre del cantante de La Peor, las réplicas hicieron evidente a quién iba dirigido.

“Te tuve que boletear, sin dar el nombre tuyo, pero tuve que boletearte y ahí sí saliste de una al ruedo, perro. Fuera de eso echando mentiras, que vos has perdido más billete, que yo fui el que lo dejé tirado a usted pa’. Venga, aclaremos una cosa aquí rapidito, si hay que poner los abogados que sean los abogados, como usted quiera quiero”, le dijo Bueno.

El cantante y pareja de Luis Fernanda W aseguró que el origen del problema se trataría de una canción en la que habrían apostado juntos, al parecer. “Yo desde Guaro remix que la hice incluso con usted, que lo invité, no he sacado una canción porque usted y yo quedamos en una cosa, llevo más de ocho meses sin sacar un tema, tengo colaboraciones con artistas aquí nacionales e internacionales, quedamos usted y yo en que íbamos a sacar la canción y el que salió ahorita con güevonadas y dijo que no es usted”, puntualizó Pipe.

“No me venga con esos visajes porque el que me está dejando tirado con la canción es usted. Si usted no la quiere sacar no pasa nada, perro. El tema es que me hiciste quedar quieto sin sacar música, que para la carrera musical de uno es muy importante, no sacamos el tema, me hiciste meter plata y entonces ahorita no, que es que tenés que sacar otras canciones. No jodás”, dijo Bueno.

El cantante de Cupido Falló le dijo que si tenían que llegar a escalar el lío a un proceso judicial, estaría dispuesto, pero su propósito es recuperar el dinero que habría invertido en el proyecto con Alzate. Además, dijo que no bajará el video en el que reveló el conflicto, con el que pretendió recibir una respuesta a su reclamo.

Pero por el otro lado, Alzate considera que quien no ha permitido que el proyecto tenga éxito, es justamente Bueno. A través de sus historias de Instagram también envió un mensaje al cantante, justo a unos días de iniciar una gira en la que sostiene que visitará varios países.

“Lo lamento demasiado, parecemos dos niños chiquitos”, dijo Alzate. “Brother, llevas diciéndole a la gente que yo te debo un dinero. Sí hay un dinero, un dinero que metiste en un proyecto, proyecto que incumpliste en todos los parámetros, los tiempos, no te podíamos esperar toda la vida. No es cuando tú quieras, es cuando los dos dijimos que iba a ser”, señaló el cantante de Maldita traición.

“No quisiste cuando podías y después quisiste cuando ya pa qué”, agregó Alzate. Incluso le dijo que muchas personas trabajaron en el proyecto, pero no tendrán fruto por el incumplimiento del que acusa a Bueno. “No sé cuál es la chichigua que estás reclamando en redes sociales, con ese dinero deberíamos de pagarle a todas esas personas que trabajaron en vano por este proyecto”, le dijo el cantante antioqueño.

Él insiste que ha tratado de comunicarse con Bueno pero no ha recibido respuesta y afirmó que le devolverá “sin problema”, lo que calificó como una “chichigua”, es decir el dinero que le debe. Sin embargo, le dio plazo hasta este 16 de mayo para que aclare la situación porque no permitirá que dañen su imagen. “Yo sí puedo prender el ventilador. Hay varias cositas que puedo contar”, sentenció.

