Video: “¿Ya son millonarios?”, la pulla de Tatán Mejía a sus compañeros que le hacían bullying en el colegio

Tatán Mejía es uno de los participantes de ‘MasterChef Celebrity’ que más admiración y cariño recibe por parte de los seguidores del programa, al igual que su relación con Maleja Restrepo, con quien lleva cerca de 12 años de unión y fruto del amor que se tienen nacieron sus hijas Macarena y Guadalupe.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, recordó cuando sus compañeros en el colegio se burlaban de él porque no era bueno en el estudio y los comportamientos que tuvieron cuando eran apenas unos niños; por ejemplo, no le permitían copiarse en los exámenes para poder avanzar en los cursos. Les envió una curiosa pregunta: “¿qué pasó, muchachos?, ¿ya son millonarios?”.

“Llego a mi casa y hago un paneíto de un par de sueños y metas que me propuse”, expresó inicialmente el motocrossista, y posteriormente agregó: “me dan ganas como de mandarle un saludo a esos parceros que me hacían bullying en el colegio porque no era bueno para estudiar y se reían, ponían el codo encima del cuaderno para que no les copiara”.

En medio del mensaje que envió a sus compañeros, el diseñador gráfico aprovechó para bromear sobre el hecho de que la vida no se trataba de quién hiciera más goles o quién fuera el mejor en física o química, incluso quién más libros pudiera leer.

“A mis 37, un libro, dos películas, dos realities, campeón de motocross, campeón de Freestyle, campeón de carros, redes sociales llenas”, expresó el deportista.

Luego de recordar los diferentes episodios que vivió a lo largo de su vida, el campeón de freestyle aprovechó para enviarles un mensaje a todos los niños y jóvenes que están sufriendo de acoso escolar de parte de sus compañeros.

“Quiero mandarles un saludo a los parceros que les están haciendo bullying y la están pasando mal. Les quiero decir que van a estar bien, usen toda esa fuerza y esa rabia que tienen para trabajar mejor que los demás, levántense temprano, luchen por lo que quieren, porque sí se puede, si pueden salir de ahí y pueden llegar a lograr ser lo que se les dé la gana”, expresó.

Pero también hubo espacio para los bullies y les dijo lo siguiente: “a mis parceros que se creen mejores, que apachurran el ego de otros niños y que se creen mejor que los demás por un par de cosas, los quiero ver en el mundo real”.

El participante de MasterChef Celebrity que sufrió de acoso escolar recordó los episodios que vivió en su colegio

Las reacciones no tardaron en aparecer, pues el portal de entretenimiento ‘Rechismes’ fue el encargado de replicar el contenido que compartió el participante de ‘MasterChef Celebrity’ que supera las 204.000 reproducciones y más de 14.800 ‘me gusta’. Entre los comentarios de los internautas destacan palabras de apoyo a lo mencionado por Mejía.

Algunos de los más destacados son: “las notas o ser el mejor del colegio no definirán el futuro de un niño”; “no me imagino lo satisfecho que se debe de sentir en este momento”; “qué rico darles esa cachetada, muy bien por Tatán”; “yo lo entiendo porque también pasé por eso, más que rencor es rabia de recordar por qué se metían con un niño”; “la vida da muchas vueltas”; mientras que otros resaltaron que no entienden por qué sus palabras llevan tanto dolor.

