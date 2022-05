Qué se sabe de la posible elección de Ricardo Gareca como próximo entrenador de la selección Colombia

Ricardo Gareca lleva 7 años al mando de la selección peruana. | Foto: EFE

Tras la estrepitosa eliminación de la Selección Colombia en las Eliminatorias y luego de conocerse la salida de Reinaldo Rueda del equipo nacional, muchos se preguntan quién podría ser el reemplazo del entrenador vallecaucano para dirigir a la Tricolor con un solo objetivo: clasificar al próximo Mundial de Fútbol. Muchos nombres han sonado en las últimas semanas, pero en las últimas horas hubo uno que destacó, el de Ricardo Gareca, actual entrenador de Perú.

El entrenador argentino actualmente se prepara para disputar el repechaje mundialista con la selección de Perú y de esta manera conseguir un cupo al Mundial de Catar 2022. Pese a ello, parece que Ricardo Gareca sigue siendo uno de los más grandes candidatos para llegar al banquillo de la Tricolor. El ‘Tigre’, como también se le conoce, renovó en 2018 su contrato con la Federación Peruana de Fútbol y este se extendió ante la posibilidad de disputar la Copa del Mundo.

Ricardo Gareca cuenta con una enorme trayectoria como entrenador de fútbol. En Argentina dirigió equipos como Independiente, Colón, Argentinos Juniors, y, además, tuvo un paso por Colombia, en donde su primer reto internacional como técnico fue con Independiente Santa Fe, luego dirigió al América de Cali, estuvo en Perú y Brasil hasta que en 2015 fue escogido para dirigir a la selección de Perú.

También puede leer: “Que en paz descanse”: James Rodríguez le sacó un espacio a Freddy Rincón en su última transmisión de Twitch

El entrenador argentino aparece como el gran candidato para llegar a la Selección Colombia. Foto: FPF.

Qué se sabe de la posible llegada de Gareca a la Selección Colombia

Aunque hace algunas semanas la Federación Colombiana de Fútbol descartó el nombre de Ricardo Gareca y Gustavo Alfaro debido a que tenían contratos vigentes con sus respectivas selecciones, el argentino volvió a ser mencionado, esta vez porque el director del programa ‘El VBAR’ de Caracol Radio, Diego Rueda, aseguró que el técnico fue el escogido para dirigir a la Selección Colombia.

De acuerdo con el periodista, en caso de que nada extraordinario suceda, el técnico llegará al banquillo tricolor una vez culmine su trabajo con los ‘Incas’ ya sea después del repechaje o de su participación en el Mundial de Catar 2022. “Ricardo Gareca, si nada raro ocurre, será el entrenador de Colombia para las Eliminatorias del 2026 (…) Es el elegido, todavía no está contratado”, afirmó, y agregó: “El único nombre que se llegó a tocar fue el de Luis Fernando Suárez, solo de mirada, no como una realidad”.

Qué dijo la FCF

La Federación Colombiana de Fútbol ya se había manifestado hace algunas semanas al cerrar la puerta a los entrenadores de Perú y Ecuador, precisamente porque sus contratos aún están vigentes, ante la sorpresiva afirmación del periodista, el presidente de la entidad desmintió esta versión y aseguró que hasta que no sea confirmado por la FCF, todo será especulación.

En entrevista con El Colombiano, Jesurún aseguró que, “cuando se nombre el técnico de la selección se hará en formato y boletín oficial de la federación, mientras tanto todo será especulación (...) es importante que esa vacante se llene en el menor tiempo posible, pero que eso no nos obligue a salir con cualquier nombre. Tenemos poco tiempo antes de empezar a competir en 2023. Lo importante es hacer un estudio serio y juicioso, y encontrar a la persona que consideremos la ideal para este nuevo periplo”.

Esto le puede interesar: “Ese día nos metieron mucho la mano”: James Rodríguez sobre el juego de Colombia ante Brasil en 2014

Gareca solo piensa en el repechaje pero no cierra la puerta

En entrevista con la Agencia Peruana de Noticias, Andina, Ricardo Gareca manifestó ante los rumores del interés de algunos equipos, incluyendo la Selección Colombia, afirmó que, “el repechaje es lo único en lo que tengo la cabeza. No me proyecto a nada más, no porque no me encuentre conforme y adaptado a Perú, es un país donde creemos que podemos desarrollar y seguir acentuando más el trabajo, lo que me interesa es la posibilidad de ganar el repechaje para ir al Mundial de Catar, se necesita estar enfocado, una vez que termine todo, hay que ver en qué situación estamos y pueda pensar para un futuro”.

Posibles candidatos que siguen sonando

Sobre el posible reemplazo de Reinaldo Rueda en la Selección Colombia, son varios los nombres que han sonado y se suman al de Ricardo Gareca, entre esos el de Luis Fernando Suárez, Marcelo Bielsa, Ramón Díaz, Renato Gaúcho, Juan Carlos Osorio, Alberto Gamero, Jorge Luis Pinto, entre otros, sin embargo, con el pasar de las semanas, algunos han perdido fuerza.

Por ahora la Federación Colombiana de Fútbol sigue sin confirmar la decisión y está a la espera de poder confirmar al siguiente timonel del equipo nacional para poder disputar las Eliminatorias al Mundial del 2026, con el objetivo de clasificar.

SEGUIR LEYENDO: