Prohibición de parrillero, Ley seca y otras medidas en Soacha el fin de semana del 14 de mayo

Este fin de semana habrá varias restricciones en Soacha debido a la visita de candidatos presidenciales.

El fin de semana del 14 de mayo, a falta de pocos días para que se realicen las próximas elecciones presidenciales, algunos candidatos visitarán el municipio vecino de la capital: Soacha.

Debido a la visita de los candidatos presidenciales, la administración municipal estableció medidas restrictivas. Lo anterior, con el objetivo de garantizar la seguridad de los ciudadanos y, por supuesto, de los aspirantes a la Presidencia de Colombia.

La principal medida para este fin de semana en Soacha es la prohibición de la circulación de motos con parrillero. Esta disposición iniciará desde las 8 p. m. de este sábado 14 y estará vigente hasta las 6 p. m. del domingo 15 de mayo en todo el municipio.

Además de esta restricción, tampoco podrán movilizarse por Soacha vehículos de transporte de escombros, tanques de gas o automotores que hagan mudanzas. Estas prohibiciones estarán vigente en el mismo horario mencionado anteriormente.

Así mismo, la administración municipal estableció que habrá Ley seca en todo el territorio. Esta medida aplicará a partir de las 2 a. m. del domingo 15 de mayo hasta las 6 p .m. de ese mismo día. En línea con esta restricción, los bares, gastrobares y lugares de venta de licor podrán funcionar solo hasta el inicio de la Ley seca en Soacha.

El secretario de Gobierno, Juan Carlos Polanía, aseguró que estas medidas buscan garantizar la seguridad y la convivencia en Soacha. Así mismo, aseguró que estas restricciones se seguirán estableciendo cuando existan eventos masivos en el municipio.

“Seguimos fortaleciendo la seguridad y convivencia ciudadana en eventos masivos para evitar afectaciones”, apuntó el secretario de Gobierno de Soacha.

Soacha ya está libre del tapabocas

Finalmente el alcalde de Soacha, Juan Carlos Saldarriaga, se salió con la suya. Esto luego de que el ministro de Salud, Fernando Ruiz, le diera la razón sobre la posibilidad de levantar el uso de tapabocas en espacios abiertos y cerrados para el municipio cundinamarqués.

Desde la Presidencia de la República se había anunciado que el primero de mayo se levantaría la obligatoriedad del tapabocas en municipios con porcentajes de vacunación superiores al 70 % de su población y más 40 % de dosis de refuerzo. Al menos 49 municipios de Cundinamarca pudieron levantar el uso obligatorio de esta barrera para el rostro que evita infecciones respiratorias como el covid-19.

No obstante, en la lista entregada por el gobernador no estaban incluidos los municipios de Soacha, Chía y Mosquera. Estos son vecinos de la capital y sus habitantes, en buena proporción, estudian, trabajan y recibieron su vacuna en Bogotá. Al no ser vacunados en los mismos municipios donde residen, el porcentaje de vacunación municipal presentado por sus respectivas secretarías de salud era menor al real.

Saldarriaga se quejó de esa imprecisión en las cuentas desde febrero pasado, cuando se decretó la libertad de no usar tapabocas en espacios abiertos en municipios. Desde entonces el alcalde estuvo insistiendo para que MinSalud cambiara la presentación de estos datos, ya que desde su Secretaría de Salud se inocularon todas las vacunas que se entregaron.

Finalmente, el Ministerio de Salud replanteó la medida con un enfoque departamental y no municipal, considerando la realidad conurbánica de municipios como Soacha.

SEGUIR LEYENDO: