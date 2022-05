La actriz Valentina Rendón revela cómo una máquina de gimnasio le salvó la vida durante el atentado contra El Nogal

El atentado terrorista del Club El Nogal dejó 36 muertos y más de 200 heridos. Foto: Archivo de la Presidencia de la República.

En la noche del 7 de febrero de 2003 los habitantes de un exclusivo sector del norte de Bogotá se estremecieron ante el estallido que dejó destruidas las instalaciones del club social El Nogal. El saldo del ataque terrorista perpetrado por las FARC-EP a través de un ‘carro bomba’ fue de 36 muertos y más de 200 heridos, entre estos últimos, la actriz Valentina Rendón, quien quedó atrapada debajo de una pared.

Casi 20 años después del ataque, en medio de una entrevista para el programa ‘Se dice de mí', Rendón recordó los momentos de pánico que se vivieron a las 8:05 de la noche, momento en el que los 200 kilos de explosivo Anfo camuflados en el asiento trasero de un Renault Megane Rojo estallaron. En ese entonces la actriz reconocida por producciones como ‘Me llaman Lolita’ y ‘Pobre Pablo’ tenía 28 años y al igual que las 600 personas que estaban en el Club esa noche, vivía momentos de esparcimiento.

Al programa antes mencionado, que relata la vida de los famosos, Rendón reveló que por ese entonces estaba trabajando mucho para tener el dinero suficiente y comprarse su primer apartamento, pero los hechos del 7 de febrero la marcaron de por vida. “Estaba entrenando y en ese momento no entendí lo que pasó, sentí el golpe pero no entendía nada, seguramente por el mismo atontamiento de la explosión”, detalló.

Cabe resaltar que, según conocieron las autoridades después, esa noche había más de 600 personas departiendo en el lugar porque había una presentación a cargo de unos niños, hecho que no impidió los planes de los guerrilleros en ese momento. “Empecé a sentir agua caliente y era la sangre que me estaba corriendo y empecé a escuchar las voces y los comentarios”, agregó que su primer pensamiento fue que se había caído, pero cuando intentó levantarse no lo logró.

Valentina Rendón, foto tomada de Instagram

“En ese momento piensas ‘ay, me caí. Pues me levanto’, pero no podía levantarme, porque me cayó una pared encima”. El también actor Marcelo Cézan, amigo de Rendón, calificó la vida de la actriz como un hecho sobrenatural, pues describió que a la mujer le había caído un inmenso muro encima. Según Cézan, luego del evento la actriz le contó que “no sabía cómo había sobrevivido, ‘era un muro muy pesado’, me dijo” y agregó que Valentina Rendón había orado por fuerza divina en ese momento, para poder mover el muro.

A pesar de las teorías milagrosas que podrían explicar la vida de Valentina Rendón después del atentado que conmocionó a todo el país, lo cierto es que su salvación se dio gracias a lo que se conoce como ‘el triángulo de la vida’. Efectivamente, el muro golpeó fuertemente a la actriz y le impedía levantarse, pero la pared cayó sobre la máquina en la que ella estaba entrenando, lo que formó el famoso triángulo que le permitió seguir con vida y salir del lugar.

“Yo estaba haciendo deporte en una máquina y esa máquina a mí me salvó la vida porque me hizo una especie de coraza o casita. Eso me salvó la vida, estar entrenando justo en ese lugar”, expresó la famosa al programa de entrevistas.

La vida de la actriz de 28 años tuvo un gran impacto en ese momento, aunque todo parecía estar saliendo de acuerdo a sus planes y estaba cerca de cumplir su primer sueño de tener casa propia, el estrés postraumático que le causó el atentado al club El Nogal la tuvo encerrada por varios meses. “Cuando empiezo a darme cuenta de la magnitud de esto y todo el estrés postraumático duró tres meses. A veces me encontraban en una esquina de la casa mirando a un punto fijo y habían pasado una o dos horas”, reveló la mujer.

Por su parte, su esposo Haik Gazarian recordó que “cuando yo vi la noticia en televisión pensé ‘pobre la gente que quedó adentro’. Quien iba a pensar que años después me casaría con una de las sobrevivientes, cada vez que veo sus cicatrices me conmuevo mucho, porque sé por todo lo que paso”.

